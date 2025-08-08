"Den Anspruch haben wir" - Austria Lustenau mit neuer Ära und alten Zielen

"Wann wird's mal wieder richtig Sommer, ein Sommer wie er früher einmal war? Ja mit Sonnenschein von Juni bis September, und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr", sang Rudi Carrell schon 1975.

Nach Sonnenschein sehnten sich die Fans des SC Austria Lustenau auch 50 Jahre später, als nach dem Bundesliga-Abstieg fast der Durchrutsch in die Regionalliga West passierte. Nass und sibirisch fühlte sich das phasenweise an, und am Ende blinzelte doch noch die Sonne hinter den Wolken hervor.

Einen metaphorischen Sommer wie damals also wünscht man sich im Ländle. Einen der optimalerweise nicht nur von Juni bis September dauert, sondern auch die Zeit bis Ende Mai wohlig warm gestaltet. Was kann denn ein kalendarischer Sommer im Fußball schaffen? "Bei uns kann er einiges bewirken", sagt Lustenaus Trainer Markus Mader. Es war tatsächlich ein geschäftiger Sommer im Ländle.

Ende einer Leidenszeit

Auf Rang zwölf wurde die vergangene Saison beendet. "Wir haben hart kämpfen müssen, damit wir dem Abstieg entrinnen können. Es ist einfach nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Umso schöner war es, dass wir es am Schluss noch erkurbelt haben", sagt Mader.