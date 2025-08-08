Mario Grgic: Feuerprobe als Chef einer Kapfenberger Rumpftruppe

Wer dieser Tage die Homepage der Kapfenberger SV besucht, um sich über das aktuelle Geschehen im Verein zu informieren, wird sich wundern. Im Gegensatz zur regen Außenkommunikation in der Zeit davor hat sich seit Anfang Juli kaum noch etwas getan.

In der Kaderliste der Kampfmannschaft fehlen die Neuzugänge, dafür sind einige Abgänge noch dabei. Kein Wort findet sich zum Erstrundenerfolg im ÖFB-Cup oder zum Ligaauftakt gegen die Admira (Spielbericht >>>). In der Rubrik Geschäftsstelle herrscht gähnende Leere - die Sparmaßnahmen, die der Klub angesichts ausgebliebener Einnahmen einleiten musste, zeigen Wirkung.

Mit Nicolas Zuschke und Alina Loshaj mussten jene Personen den Verein verlassen, die sich bislang um Marketing, Medienarbeit sowie einen eindrucksvollen Online-Auftritt bemüht hatten. Geblieben ist Daniel Racic, der neben dem ohnehin schon breiten Aufgabenpaket eines Teammanagers jetzt auch noch Teile der Sportdirektoren-Agenden verantworten muss. Die sportlichen Geschicke leiten soll Mario Grgic, weil sich Ismail Atalan vor kurzem aus freien Stücken zurückgezogen hat.

Mutiger Start

Das Ziel Aufstieg ist ebenso wie der überraschende dritte Platz aus dem Vorjahr in die Ferne gerückt. Grgic ist eine interne Lösung, der 33-Jährige war zuletzt Atalans Assistent bei der ersten Mannschaft. Für eine umfassende Trainersuche hätte es Geld gebraucht, ein Nachfolger mit einem ähnlichen Renommee wie Atalan wäre ohnehin nicht zu bezahlen gewesen. Zur Seite steht ihm der deutlich erfahrenere Akademieleiter Vladimir Petrovic, die beiden kennen sich lange.

Grgic - im heimischen Fußball kein Unbekannter - startet entschlossen in die neue Aufgabe. Er hätte sie nicht angenommen, wenn er nicht dafür bereit wäre, sagt er im Gespräch mit 90minuten: "Wenn etwas nicht zu 100% zu mir passt, mache ich es nicht."

Auf dem Platz soll die Philosophie aus der letzten Saison erhalten bleiben: "Ich stehe für aktiven Fußball, beim Verteidigen, aber auch im Ballbesitz", sagt Grgic, der sich einiges von Atalan abgeschaut hat. Für den Kurs zur A-Trainerlizenz hat er sich angemeldet, damit ist die formale Voraussetzung für die Beförderung erfüllt.