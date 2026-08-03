Philipp Semlic: "Wir werden noch Spieler brauchen"

Im Wattener Gernot-Langes-Stadion sind in den letzten Wochen Bagger über das Spielfeld gerollt. Als erste Etappe des Umbaus wird eine Rasenheizung installiert, im Herbst folgen Arbeiten an den Tribünen, ehe die WSG 2027 aus dem Innsbrucker Tivoli in die Heimat zurückkehren soll.

Generalüberholt wurde seit Anfang Juni auch der Kader von Cheftrainer Philipp Semlic – allerdings nur zum Teil aus freien Stücken.

Nur sechs Spieler, die der Steirer schon in seinem ersten Jahr betreut hat, sind auch jetzt, in seinem dritten, noch mit von der Partie. Mehr als die Hälfte des Personals aus 2025/26 hat den Verein verlassen, darunter acht der elf Spieler mit den meisten Einsatzminuten.

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Kurzum: Die WSG Tirol musste sich neu aufstellen und macht das – so sagt Semlic – gerne, weil sie sich als Plattform versteht.

"Wir arbeiten in Zweijahreszyklen. Da geht es uns nicht anders als vielen anderen kleineren Vereinen in Europa. Mit unseren Abgängen haben wir immer offen kommuniziert – bei einigen waren wir uns einig, dass sie jetzt den nächsten Schritt machen müssen, weil sie eindeutig das Zeug dazu haben."

Die 90minuten-Saisonvorschau der WSG Tirol: