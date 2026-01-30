Philipp Netzer: Darum kann Hartberg ein Vorbild sein

"Es ist immer wichtig, Ruhe im Verein zu haben, um sich stetig weiterentwickeln zu können", denkt der 40-Jährige. "Wenn man sich diesen Beruf wählt, muss man sich bewusst sein, dass es Kritik von außen gibt. Ob diese dann berechtigt ist, sei dahingestellt. Es darf sich gerade in sozialen Medien jeder äußern, wie er will. Das ist alles legitim, auch wenn ich wenig Wert darauf lege, weil oftmals Einblicke fehlen."

Dass es immer wieder Hochs und Tiefs gibt, sei allen im Verein bewusst – insbesondere jenen, die schon länger im Rheindorf tätig sind. Daran gewöhnen werde man sich nie: "Angenehm ist es auch nicht. Aber wenn man zusammenhält, durchsteht man diese Phasen besser."

Was sein muss, muss eben sein. Zum Glück aus Altacher Sicht ist die Sachlage nun, acht Monate später, ganz anders.

Ein Zeichen für gute Arbeit

Im Gegensatz zu vielen anderen Klubs, die in der Tabelle am Ende oftmals auf hinteren Rängen liegen, kam der Trainer wegen sportlichen Erfolgs abhanden. "Der Umstand, dass Trainer, die sportlich gut arbeiten, aus laufenden Verträgen herausgekauft werden", meint er, sei ein positives Signal. Dass dies möglich ist, kann als Zeichen guter Arbeit im Verein gewertet werden – trotz der Turbulenzen.

Letztlich war es so, dass Ingolitsch seine Wechselbereitschaft signalisierte und die Vereine sich eben einigten. "Natürlich hätten wir mit Fabio gerne weitergearbeitet, aber es ist auch ein Signal für Trainer, die neu zu uns kommen: Hier könnt ihr eure DNA einbringen, in Ruhe arbeiten und habt Entwicklungsmöglichkeiten."