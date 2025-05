Kritik an Altachs Längle: "Grenzt ein Stück weit an Rufmord"

System Längle?

Denn man wirft ihm nicht wenig vor. "Er ist nicht kompetent genug, Altach hätte wie Bodø/Glimt werden können", meint etwa einer, der wohl noch etwas Groll in sich trägt. "Der Klub wird von einer Person geschmissen. Jedes Mal wird auf Reset gedrückt und die Verantwortlichen tappen in die gleichen Fallen und dann wird keine Widerrede geduldet." Man mache es sich hier gemütlich und habe kaum Durchhaltevermögen. Es fallen durchaus harte Worte.

Differenzierter sieht das ein anderer. "Längle hat über die Jahre viel Erfahrung gesammelt, es fehlt in Altach aber an Fachkompetenz im Spitzensport, auch bei ihm", sagt ein anderer, der sich dennoch versöhnlicher ausdrückt. Es fehl(t)e da und dort an Personal, wenn einer zu viel macht, macht er nichts ordentlich. Noch dazu macht der Verein schwer nachvollziehbare Dinge. Etwa Star-Transfers wie Ailton oder Neven Subotic. Funktioniert hat nur Sidney Sam.

Mangelnde Kontinuität

Er meint weiter: "Man trifft dann Entscheidungen aus Angst heraus. Darum hat man den Zug nie erwischt und verwaltet jetzt den gegenwärtigen Zustand in der Qualifikationsgruppe."

"Er überschätzt sich sportlich", erklärt jemand anders, der die starke Position des Geschäftsführers durchaus kritisch betrachtet und anmerkt, dass er als Geschäftsführer "alleine die Macht hat. Alle in der sportlichen Leitung sind ihm unterstellt."

An dieser Stelle wird auch die wirtschaftliche Seite angemerkt. Dem Verein geht es generell in allen Belangen recht gut – außer beim Sport: "In Altach wollen sie Familienbetrieb sein, aber auch große Fußballwelt schnuppern - die sportliche Philosophie wird alle paar Monate gewechselt. Es gibt keine Kontinuität."

Halbiertes Geld

Es fallen noch mehr Vorwürfe. Doch nicht alles ist eindeutig auch belegbar. Die sportliche Misere ist es schon. Diese führt auch zu einer wirtschaftlichen, wenn der Abstieg irgendwann eintritt. Von zwölf Millionen Euro Bundesliga-Budget bliebe in der 2. Liga nur die Hälfte. Es gab Konsequenzen. Mit dem Abpfiff nahm Sportdirektor Roland Kirchler von sich aus den Hut.

Längle ließ sich am Montagabend in einer Vorstandssitzung das Vertrauen aussprechen. Kurz danach sprach er mit 90minuten über die Vorwürfe seine Person betreffend – das tat er bereits zwei Tage vor dem entscheidenden letzten Saisonspiel in einem Hintergrundgespräch; bat aber darum, Auf- und Abstieg bzw. die Sitzung abzuwarten.