Was ein Abstieg kostet – und warum niemand sagt, wie viel genau

In den finalen 90 Minuten der Saison entscheidet sich nicht nur, wer den Meisterteller in die Höhe stemmen wird, sondern auch der Abstieg. Während es oben aber um die europäischen Futtertröge geht, muss der Absteiger kleinere Brötchen backen.

Aber wie viel der Abstieg tatsächlich "kostet", wird selten bis gar nicht kommuniziert. 90minuten hat genau das gemacht und bringt so viel Licht ins Dunkel, wie eben geht.

Unterschiede in der Einnahmenstruktur

Vorneweg: Wegen unterschiedlicher Einnahmen- und Ausgabenstruktur ist der Vergleich nackter Zahlen schwierig. Theoretisch wäre es möglich, 0 Euro an Sponsoreneinnahmen zu haben, wenn ein Mäzen aus der Privattasche Geld zuschießt.

Aber auch ansonsten ist der Vergleich schwierig. Laut letztverfügbarer Finanzkennzahlen der Bundesliga hatte die Admira 2024/25 als (aufstiegswilliger) Zweitligist mit 7,96 Millionen Euro beispielsweise ein höheres Budget als die WSG Tirol (7,3 Millionen Euro) – und das, obwohl die Wattener im Vergleich zur 2. Liga ein üppiges TV-Geld erhalten.

Die Zahlungen in der Bundesliga

Wie finanziert sich ein Fußballklub heutzutage generell? Dabei gibt es vier mehr oder weniger große Säulen: Sponsoren, Zuschauer, Transfers, TV-Geld. Die ersten drei Säulen variieren stark, wie das Beispiel Wien zeigt:

So bekommt Rapid von Wien Energie 2,8 Mio. Euro, die Austria von der Wien Holding 1,3 Mio. - für ein ähnlich gelagertes Sponsoring. Die Hütteldorfer haben insgesamt bislang mehr als 300.000 Zuschauer begrüßt, die Veilchen 100.000 weniger. Der Rapid-Rekordtransfer brachte kolportierte zehn Millionen Euro ein, jener der Austria derer sieben. Bei den Europacup-Teilnehmern kommen noch die Einnahmen von der UEFA hinzu.

Ein großer Klub kann also trotz schlechterer Tabellenplatzierung höhere Sponsoreneinnahmen haben als kleinere Vereine weiter oben. Von der Bundesliga gibt es ebenfalls Geld. Dieses teilt sich wie folgt auf:

TV-Geld: Dieses besteht aus einem Sockelbetrag, Punkten aus dem sportlichen Abschneiden, dem Österreicher-Topf und der Anzahl der Stadionzuschauer

UEFA-Solidarity-Payments: Wer nicht am Europacup teilnimmt, erhält Solidaritätszahlungen

Bewerbssponsoring durch ADMIRAL

Rechteverwertung: Hierbei handelt es sich um Wettdaten, weitere Einnahmen aus Rechten (bspw. Sorare, etc.) oder die Zugriffsmöglichkeit auf Strategiefördertopf

Die konkreten Summen unterliegen diversen Verschwiegenheitsverpflichtungen, wie die Bundesliga mitteilt. In Summe sind es rund zwei bis 2,5 Millionen Euro, wobei der Großteil aus dem TV-Geld des Sky-Vertrags stammt.