Niemand mag die Punkteteilung

Was im Zuge der Ligareform in der Saison 2018/19 seinen Anfang genommen hat, bleibt Österreichs Bundesligisten künftig erspart: Noch vor ihrem zehnten Geburtstag wurde die Punkteteilung nach 22 Runden in Qualifikations- und Meistergruppe abgeschafft.

Nicht vorwerfen kann man ihr, dass sie keinen Effekt gehabt hätte. Der Abstand zwischen den zwölf Vereinen fiel im Schnitt um 1,4 Punkte geringer aus. Die größte Lücke klaffte mit 15 statt 24 Punkten. Die Zahl der Punktgleichstände wurde gegenüber einer Tabelle ohne Teilung verdreifacht. Spannender wurde es also.

Zahlenspiele

Die beißende Frage war, um welchen Preis die Spannung bis Saisonende hochgehalten werden sollte. Zweimal blieb dem SCR Altach ein Abstieg erspart, weil der Konkurrenz nach 22 Runden mehr Zähler abgezogen wurden. Admira und Austria Klagenfurt mussten stattdessen den Gang in die 2. Liga antreten.

Ohne Punkteteilung hätte 2024 Red Bull Salzburg, nicht Sturm Graz, die Meisterschaft gewonnen. Auch der Europacup-Startplatz, der Rapid 2024/25 bis in das Viertelfinale der UEFA Conference League geführt hat, wäre ohne Eingriff an den TSV Hartberg gegangen.

Eine Punkteteilungs-Bilanz: