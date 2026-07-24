Ist die Hydration Break was für Österreich?

Erstmals gab es bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko etwa zur Mitte der Halbzeit hin eine rund drei Minuten andauernde Unterbrechung. Diese wurde Hydration Break genannt, während der Ball nicht rollte, konnte Werbung gesendet werden. Ist das auch für die österreichische Bundesliga ein Modell?

Denn an einem eiskalten Freitagabend im Februar in Innsbruck wird wohl kein Mensch eine Hydration Break brauchen. Sieht man sich aber die fortschreitende Kommerzialisierung des Fußballs an, könnte das irgendwann Realität werden.

90minuten hat verschiedene Trainer und Kapitäne der Bundesliga-Klubs befragt, wie sie die Sachlage einschätzen. Die Antworten bewegen sich zwischen gesundheitlicher Notwendigkeit, taktischem Nutzen und Kritik an der Kommerzialisierung – insgesamt überwiegt die Skepsis.

In Österreich könnte man sie auch durchführen. Das Regelwerk erlaubt den Schiedsrichtern aktuell, eine Trinkpause von einer Minute oder eine Kühlpause von drei Minuten zu bestimmen. Wie die Admiral Bundesliga gegenüber "Sky" jüngst erklärte, ist eine verpflichtende Trinkpause aktuell nicht geplant.

Der Hitze trotzen

Einen klaren Konsens gibt es in einer Sache, die WSG-Tirol-Trainer Philipp Semlic so formuliert: "Sportwissenschaftlich sind Trinkpausen bei hohen Temperaturen ab 28 Grad gut und wichtig."

Einer, der diese Temperaturen lange Jahre am eigenen Leib in Kairo erlebt hat, ist Neo-Ried-Coach Mario Despotovic, der diese aus eigener Erfahrung begrüßt. Für ihn steht dabei vor allem die Gesundheit der Spieler im Vordergrund. Die Trinkpause per se ist auch für Austria-Lustenau-Trainer Markus Mader gut, sollte aber nicht zu lange sein.