Was ist beim Kapfenberger SV los?

Die ein oder andere Veränderung im Kader wird noch notwendig sein, in etwa die Hälfte aller geplanten Spar- und Umstrukturierungsmaßnahmen sind umgesetzt. Läuft alles nach Plan, sind im mit September alle Schritte erledigt. Auf die Zulassung für die nächste Spielzeit soll es im Übrigen keine Auswirkungen geben.

Wie gut sind die Rahmenbedingungen?

Dass sich die Sponsorensuche schleppend gestaltet, hat die handelnden Personen in Kapfenberg auf dem falschen Fuß erwischt. Dabei haben schon viele andere Vereine das Potenzial in ihrer Region überschätzt. Nur weil Großbetriebe in der Nähe eines Fußballvereins angesiedelt sind, heißt das nicht, dass sie auch Interesse an einer Zusammenarbeit haben - unabhängig davon, ob sie vielleicht selbst davon profitieren könnten.