LigaZwa-Absteiger: Drei Vereine, drei verschiedene Strategien

Doch besser da unten?

Hat so ein Abstieg vielleicht irgendwelche Vorteile? Beim SV Lafnitz geht es nun primär darum, dass junge Spieler Fuß fassen. Man habe für zehn Jahre unterschrieben, da werde man nicht nach zwei nervös – und nimmt es, wie es ist.

Ähnlich realistisch ist man auch beim ASK Voitsberg: "Wir beschäftigen uns nicht mit den Vor- und Nachteilen der Regionalliga. Wir nehmen unsere aktuelle Situation an und richten den Fokus auf das, was wir beeinflussen können."

Beim SV Horn sieht man zumindest einen kleinen Lichtblick: "Der einzige Vorteil, den ich derzeit erkenne, ist der, dass es uns hoffentlich besser gelingen wird, unsere Spieler des NWZ Horn-Hollabrunn in der Kampfmannschaft zu etablieren."

So unterschiedlich die Ausgangssituationen sind, so verschieden sind auch die Zukunftspläne: Während Lafnitz neu aufbaut, Voitsberg Stabilität sucht und Horn vom Comeback träumt, bleibt eines klar – der Weg zurück in die 2. Liga wird kein Selbstläufer.