Lafnitz-Boss Dellenbach: "Ich wollte nie einen Klub"

Er schätzt, dass diese Kicker aus ärmeren Regionen von Afrika und Südamerika, mit 18 Jahren bis zu 10.000 Stunden mehr Fußball gespielt haben als ihre Alterskollegen aus (Zentral-)Europa: "Das macht sie automatisch besser, vollkommen unabhängig vom Talent."

In wohlhabenden Ländern wie der Schweiz oder Österreich liege das wohl auch zu einem Gutteil am Schul(sport)system. Das Ziel in wohlhabenden Ländern ist auch eher ein Bürojob, davon lässt sich gut leben. Für die Buben aus ärmeren Gegenden ist eine Zukunft als Profi eine Fahrkarte aus dem Slum, wenn man es zugespitzt formulieren will. Wer das Ziel hat, einen gut bezahlten Bürojob zu ergattern, will sich dann nicht die Beine beim Straßen- oder Käfigkick brechen lassen.

Aber das ist noch nicht alles, wie Dellenbach befand: "Heute sitzen sie zu Hause und spielen Fußball auf der Playstation." Wenn Klubs nur noch auf 18-jährige Glücksritter setzen, verliert man letztlich das Wissen, die Kids von hier in die erste Mannschaft zu führen.

Kein Gehör in Basel

Zurück in den VIP-Klub. Er kontaktierte den damaligen Basel-Präsidenten und Medienunternehmer Bernhard Burgener per E-Mail. Der zeigte sich interessiert, man traf sich. Dellenbach tigerte sich in das Klubgeschehen hinein, erstellte eine Analyse und legte dar, wo die Probleme sind. Man brauche nun jemanden, der Ausbildung "kann". Daraufhin wurde Percy van Lierop verpflichtet. Dieser hatte bekanntlich die Red Bull Salzburg-Philosophie im Nachwuchs mitgestaltet und bei Ajax Amsterdam gewerkt. Somit verfügt er über viel Know-how.