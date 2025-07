Käpt'n Horvath übernimmt: Ein "cooles Jahr" für den LASK?

Andreas Andrade (Jahr vier) sowie Lenny Pintor und George Bello (jeweils Jahr drei) bringen ebenfalls Kontinuität mit. Der Rest? Geht entweder erst in die zweite volle Saison oder ist ganz neu in Linz.

Auch an der Seitenlinie gab es einen Umbruch: Mit João Sacramento steht ein neuer Cheftrainer an der Linie, der frischen Wind in die Raiffeisen-Arena bringen soll.

Der x-te Neustart – diesmal mit Plan?

Der LASK führte in den vergangenen Jahren zahlreiche Umbrüche durch. Viele Wechsel, viele Ideen, aber wenig Konstanz. Diesmal soll es anders laufen. Nachhaltiger. Planvoller.