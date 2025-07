Sechsstelliger Gewinn: Vorfreude auf Cupduell zwischen Wacker und Rapid

Wacker Innsbruck feiert am Sonntag die erste Etappe einer Wiederauferstehung, die schon zum Saisonende mit der Rückkehr in den Profifußball vollendet werden könnte. In der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups wird der Traditionsverein zurück in die Schlagzeilen gehievt, weil der SK Rapid im Tivoli gastiert - ein besseres Los hätte man sich nicht wünschen können.

Insgesamt 17 Duelle im Cup hat es bis dato gegeben, mehr als die Hälfte davon waren Finalspiele - in der ersten Runde stand man sich noch nie gegenüber. Das Stadion war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft, für Wacker - gerade erst von der vierten in die dritte Leistungsstufe aufgestiegen - ist das eine Herausforderung, die man überaus gerne annimmt.

Hochrisikospiel

Auch die Tiroler Polizei bereitet sich auf den 27. Juli vor: Die Begegnung wurde als Hochrisikospiel eingestuft, heißt es auf Anfrage von 90minuten. Verbunden ist das mit verstärkten Personenkontrollen und Videoüberwachung mittels Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten, womit gefährlichen Angriffen vorgebeugt werden soll.