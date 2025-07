Von Mousehole zum LASK: Wer ist Brandon Pursall?

Nach zwei Aufstiegen in drei Jahren spielt Mousehole in der Southern League Division One South, der achten Leistungsstufe des englischen Fußballs.

In den kommenden Jahren soll es weiter nach oben gehen, mit einem klaren Plan: Mit vergleichbar professionellen Bedingungen, vielen Trainingseinheiten und einem wachsenden Netzwerk sollen junge Talente, die ihren Platz in den Akademien der großen Vereine verloren haben, hier wieder auf die Beine finden. Für Brandon Pursall, der 2023 beim Verein gelandet ist, war es der richtige Schritt.

Toptalent als Teenager

Richtig begonnen hat der Weg des jungen Verteidigers bei Plymouth Argyle. "Mit neun Jahren bin ich zum Verein gekommen, später habe ich die ganze Akademie durchlaufen", erzählt er im Gespräch mit 90minuten. Brandon und seine Familie waren mit vollem Einsatz dabei, sie sind nicht nur zum Training, sondern auch zu Spielen der Profis angereist.

"Von meinem Heimatort fährt man in etwa eine Stunde nach Plymouth, meine Eltern haben mich oft hin- und zurückgebracht. Wir haben uns damals gedacht: Irgendwann will ich sowieso in diesem Stadion spielen, also sollten wir jetzt schon soviel aufsaugen wie möglich."