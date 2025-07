Die einheitliche Spielidee sei dabei ein Vorteil - ein Erbe von Ex-Coach Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker. "Danach suchen wir auch die Spieler aus. Jeder weiß, welche Art von Fußball wir spielen wollen", so Säumel.

Diese Klarheit sieht auch Hierländer als Vorteil: "Wir haben ein gewisses Maß an Erfahrung und ein Mindset entwickelt, das uns auszeichnet. Wir sind hungrig geblieben."

Jäger, Gejagter? Man weiß es nicht

Zweimal in Folge wurde Sturm Graz nun Meister – rein formal ist man also der Gejagte. Doch in einer Liga, in der sich mehrere Teams auf Augenhöhe bewegen, bleibt das Titelrennen offen wie selten.

Ob Sturm Gejagter oder doch "nur" Jäger ist, wird sich frühestens nach den ersten Saisonspielen sagen lassen.

Die Wahrheit liegt - vielleicht mehr denn je - auf dem Platz.