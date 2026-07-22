Didi Kühbauer: "Ich kommuniziere nicht wie andere"

In Fußballösterreich gibt es wohl wenige Menschen, die in den letzten 14, 15 Monaten eine lässigere Zeit hatten als Dietmar Kühbauer. Cupsieger mit dem WAC, Double mit dem LASK – entsprechend gut gelaunt kommt er zum Media Day der Admiral Bundesliga Anfang der Woche. Noch schnell im Eingangsbereich das Alltagsleiberl mit dem offiziellen Klubleiberl tauschen und los geht's.

Im 90minuten-Exklusiv-Talk reflektiert er die letzten Wochen und Monate. Denn eines ist klar: "Küh", wie er gerufen wird, polarisiert. Das weiß jeder in Österreich, also auch der ehemalige Real-Sociedad- und Wolfsburg-Legionär. Sein Standpunkt: "Der, der mich nicht mag, wird mich nie mögen – so ehrlich muss man sein. Jetzt ist es in eine andere Richtung gegangen."

Ausgangspunkt dieser Aussage ist die Frage, ob er Genugtuung verspürt, weil er eben polarisiert; ob er viele neue Freunde hat und ob die Schultern vom Beklopftwerden schon schmerzen.

Genugtuung verspürt er dabei nicht. Er wusste ja schon vor den Erfolgen der letzten Zeit, dass er mit dem Fußball mehr als nur per Du ist: "Es ist ja in den Jahren zuvor nicht schlecht gelaufen. Bei mir wird eben vieles anders interpretiert."

Noch nicht perfekt

Kühbauer hat in der Sache durchaus nicht unrecht. Er, der als Spieler als Hitzkopf verschrien war, hat dieses Image in das Trainerleben mitgenommen. Hin und wieder tritt diese Emotionalität zutage. Etwa dieses Jahr nach dem Cupspiel bei der SV Ried lieferte er sich verbale Scharmützel mit Fans, nachdem er von selbigen angeschüttet worden war.