Horvath über Sacramento: "Er gibt uns, was wir brauchen"

Beim LASK will man sich also in der kommenden Saison wieder nach oben orientieren, die Meistergruppe zu erreichen, ist beinahe schon Pflicht.

Mit einem verschlankten Kader und frischen Kräften soll das gelingen. "Wir wollen den Kader erneuern, mit Energie, mit Spielern mit Träumen, die etwas erreichen wollen", sagt Sacramento.

"Raus aus der Komfortzone" lautet das Motto. "Wenn du einmal in der Komfortzone bist, kommst du nicht mehr leicht heraus", stellt er mit Nachdruck klar.

Volle Energie im Stresstest

Am Freitag wartet mit Sturm Graz zur Eröffnung der Saison in der ADMIRAL Bundesliga gleich der erste massive Stresstest. Der "neue" LASK wird dort auf Herz und Nieren geprüft.

Sacramento wird dann erstmals in einem Pflichtspiel in der Raiffeisen-Arena an der Linie stehen - und das gewiss mit voller Energie. Denn für ihn ist klar: "Ich will nur, dass ich an meinem letzten Tag beim LASK sagen kann, dass ich alles versucht habe."