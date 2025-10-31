Hermann Stadler: "Das ist mein U17-WM-Kader"

"Wir fliegen nicht nach Katar, um gleich auszuscheiden", gibt Teamchef Hermann Stadler die Marschroute vor.

Der Coach startet mit seinem ÖFB-Team am 5. November gegen Saudi-Arabien (14:30 Uhr) in die U17-Weltmeisterschaft in Katar. Danach geht es gegen Mali (8. November, 14:00 Uhr) und Neuseeland (11. November, 16:45 Uhr).

Bei der 48 Teilnehmer umfassenden Endrunde steigen die ersten beiden Teams der zwölf Gruppen sowie die acht besten Dritten ins Sechzehntelfinale auf.

"Keiner wünscht sich, gegen uns zu spielen"

"Wir wollen zunächst die Gruppenphase überstehen, in der K.o.-Phase ist jedes Spiel 50:50. Natürlich wollen wir so weit wie möglich kommen", so Stadler.

Über seine seit einem Jahr ungeschlagene Auswahl sagt der Salzburger: "Wir sind für jeden Gegner extrem ungut zu bespielen, keiner wünscht sich, gegen uns zu spielen. Wir sind ein eingeschworener Haufen, der schon gezeigt hat, gegen jeden Gegner in Europa bestehen zu können."

Co-Trainer Thomas Sageder ergänzt: "Es ist uns gelungen, dass die Mannschaft einen Plan mit Ball hat, aber auch gemeinsam verteidigt."

Für 90minuten stellt U17-Teamchef Hermann Stadler alle Spieler seines Kaders vor: