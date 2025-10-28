Harald Gärtner und LAFC: "Möchten ein transparenter Partner sein"

90minuten: Wir können auch fünf Jahre als Horizont nehmen, daran soll es nicht scheitern.

Gärtner: Spaß bei Seite. Ich gehe davon aus, dass sich die Partnerschaft langfristig etabliert und allen Beteiligten deutliche Mehrwerte bringt. Ich versuche, es bildlicher darzustellen: Als wir bei Wacker Innsbruck als Partner eingestiegen sind, habe ich gesagt, dass es doch eine tolle Sache wäre, irgendwann einmal in einem ausverkauften Stadion zu spielen. Jetzt haben wir das vor ein paar Monaten geschafft, das treibt uns weiter an. Die Emotionalität im Fußball ist einmalig, aber es ist natürlich wichtig, den Blick für das große Ganze zu behalten. Man gewinnt und alle liegen sich in den Armen, aber die eigentliche Frage ist ja, ob der Weg stimmt und nachhaltig ist. Gibt es ein Fundament, das stabile Arbeit möglich macht? Auf Wacker bezogen denke ich mir: Schön wäre es, in zehn Jahren mehr Trainingsplätze zu haben, ein Stadion, das oft ausverkauft ist, eine enge Verbindung zu Innsbruck und Tirol sowie natürlich sportlichen Erfolg.

90minuten: Der nächste Schritt soll zum Saisonende in die 2. Liga führen, das Zulassungsverfahren startet demnächst. Gibt es noch Punkte, die zu erledigen sind?

Gärtner: Natürlich, im Hintergrund sind wir dabei, uns entsprechend aufzustellen. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Kader, der aber schon jetzt sehr stark ist. Wir möchten aufsteigen und haben uns die 2. Liga als Ziel gesteckt. Wir sprechen aber von Sport, es kann immer etwas passieren. Wir haben einen kleinen Kader und brauchen jeden Spieler. Jetzt kommen die Monate auf uns zu, in denen es viel um die richtige Belastungssteuerung geht. Ich bin stolz darauf, was die Mannschaft und das Trainerteam bis jetzt geschaffen haben, es steckt viel Arbeit dahinter. Einen Haken kann man hinter das Thema Aufstieg aber noch lange nicht setzen, dafür bin ich schon viel zu lange dabei. Solange wir Woche für Woche hundert Prozent abrufen, können sich Verein und Mannschaft nichts vorwerfen, dann werden wir unsere Ziele auch erreichen.

90minuten: Hannes Rauch hat vor kurzem angedeutet, dass Verstärkungen für die 2. Liga schon in den Winter vorgezogen werden könnten. Wie stehen Sie zu diesem Plan?

Gärtner: Das haben wir schon in der Vergangenheit gemacht und es passt ja auch zu unserem Vorhaben, ein Jahr voraus zu sein. Wir vertrauen den Spielern, die jetzt da sind. Wenn uns der eine oder andere auffällt, der uns besser machen könnte, werden wir natürlich darüber nachdenken. Aber das macht ja jeder Klub.

90minuten: Eine wesentliche Personalie, die Sie auch schon angesprochen haben, ist Trainer Sebastian Siller. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus, aktuell fehlt ihm die Zulassung erforderliche A-Trainerlizenz. Gibt hier nicht auch noch Handlungsbedarf?

Gärtner: Wir machen natürlich unsere Hausaufgaben, er nimmt am aktuellen A-Lizenz-Lehrgang teil. Sebastian arbeitet, wie alle anderen im Verein, daran, die Schritte des Vereins mitgehen zu können und alle notwendigen Qualifikationen dafür zu schaffen. Er hat dem alles unterstellt - wie sein gesamtes Trainerteam - das zeigt, wie groß die Identifikation mit dem Prozess wirklich ist. Sebastian ist jetzt schon länger im Amt, als die meisten seiner Vorgänger. Es wird oft von Kontinuität gesprochen. Warum sollte man einen gemeinsamen Weg verlassen, wenn man ihn schon eingeschlagen hat? Die Ergebnisse sprechen für die geleistete Arbeit und ein hohes Vertrauen untereinander.

90minuten: Danke für das Gespräch!

