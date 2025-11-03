WSC: Neues Stadion, altes Schicksal?

Im Frühjahr 2026 ist es so weit – der Wiener Sportclub wird in einem modernen Stadion spielen, das für höhere Aufgaben gedacht ist als für die Regionalliga Ost. Das Dumme an der Sache ist anhand eines Blicks auf die Tabelle ersichtlich:

Der Wiener Sportclub ist der viertklassigen Stadtliga aktuell näher als dem Sehnsuchtsort 2. Liga. In Zahlen:

Die Hernalser haben vier Punkte Vorsprung auf den 15. Platz (FavAC) und 19 Zähler Rückstand auf Tabellenführer Leobendorf. Selbst wenn die Niederösterreicher nicht aufsteigen wollen, fehlen auf den zum Aufstieg berechtigenden Platz zwei aktuell 14 Punkte.

Unbedingt aufzusteigen, ist zwar nicht das Ziel der Dornbacher, aber: So einfach wie dieses Jahr wird es nicht mehr. Ab 2026/27 gibt es zumindest theoretisch nur noch zwei Absteiger aus der 2. Liga und den Aufstieg nur nach einem Playoff.

Den Schalter von einem Jahr Abstiegskampf, Niederlagen und Problemen zum Aufstiegskandidaten umzulegen, ist jedoch alles andere als einfach. Vor allem hat der Verein in den kommenden Wochen wie seit September ausschließlich Auswärtsspiele. Die Hoffnung auf schnelle Änderung ist also kaum gegeben.

Klug baut vor

Dabei hatten die Schwarz-Weißen vorgebaut. Schon im Winter verpflichtete man Robert Weinstabl. Der 42-Jährige werkelte schon von 2019 bis 2023 beim Traditionsverein, war davor bei Amstetten, zwischendurch beim SV Lafnitz Trainer. Er konnte seine anspruchsvolle, ballbesitzorientierte Fußballidee implementieren.