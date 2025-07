Donau, Wacker, Lustenau: Neun Mal "neu" im Regionalfußball

Bundesliga: Fehlanzeige

2. Liga: 2006/07, 2007/08

Cup-Erfolg: Achtelfinale

Der burgenländische Verein wurde 1919 gegründet, den Namen SC/ESV trägt man seit der Fusion der beiden Klubs im Jahr 1988. In den 60er-Jahren spielten die Burgenländer in der damals drittklassigen Burgenlandliga, stiegen aber wieder ab. 1985 waren sie in der, nun viertklassigen, Landesliga zu finden. 1993 übernahm dann ein gewisser Gerhard Milletich die Obmannschaft.

Der Verein arbeitete sich Jahr für Jahr näher an die Spitze, bis 2003 der Aufstieg in die Ostliga gelang.

Prompt gelang der Meistertitel, ohne aufzusteigen. Das war 2006 soweit, als man sich knapp gegen den SKN St. Pölten und die Vienna durchsetzte. Zwei Jahre hielt sich der Verein in der Zweitklassigkeit. Danach gelangen noch zwei Regionalliga-Meistertitel: 2011 gewann die Vienna die Relegation zur zweiten Liga, 2012/13 dann Parndorf gegen Blau-Weiß Linz. Nach nur einer Saison ging es aber wieder runter.

In der Relegation um den Verbleib in der Ersten Liga traf der SC/ESV Parndorf am 2. und 6. Juni auf LASK Linz, den Meister der Regionalliga Mitte. Daheim unterlagen die Burgenländer mit 0:1, auswärts erreichten sie vor 10.000 Zuschauern ein 1:1, womit der Abstieg in die Regionalliga Ost besiegelt war.

Fünf Spielzeiten verbrachte der Klub in der Drittklassigkeit, seit 2019 spielten die Parndorfer in der Burgenlandliga.

Einige bekannte Namen schauten auf der Trainerbank vorbei, beispielsweise Roman Mählich, Kurt Garger oder Andreas Heraf. Auch spielerseitig – vermutlich durch die Nähe zu Wien – schnürten in den letzten Jahren einige bekannte Namen die Fußballschuhe in Parndorf, aktuell etwa Dominik Wydra oder Lukas Rath. Früher einmal Lukas Fridrikas oder Christian Thonhofer.