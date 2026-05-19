Der Kühbauer-Effekt

Seit der Saison 2018/19 entschieden sich Bundesligisten 52 Mal für einen Trainerwechsel (im laufenden Bewerb) und beließen ihren neuen Übungsleiter für mindestens fünf Ligaspiele im Amt.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt (und umgekehrt)

Nicht immer ist ein gleichbleibender Punkteschnitt ein Indiz für schlechte Leistung. Ognjen Zaric ist es hoch anzurechnen, dass er das von Fabio Ingolitsch gesteckte Niveau halten konnte. In Altach zählen die beiden zu den erfolgreichsten Trainern der letzten Jahre.

In Österreich bleibt es aber die Ausnahme, dass Ämter aufgrund von großem Erfolg vakant werden. Meistens erhoffen sich die Vereine von Nachfolgern mehr, als sie inmitten einer Saison - teils ohne Vorbereitung - liefern können.

In ein präziseres Urteil sollten diverse Faktoren einfließen: Verletzungen von Schlüsselspielern, Mehrfachbelastung, schwierige Phasen im Spielplan. Nach Trainerwechseln ist auch die "Regression zur Mitte" zu berücksichtigen. Es stellt sich die Frage: Spielt eine Mannschaft unter Trainer B tatsächlich besser, oder kehrt sie nur zu ihrem eigentlichen Leistungsvermögen zurück, das Trainer A nicht ausschöpfen konnte.

Wie dem auch sei - mit ausreichend hoch gesetzter Messlatte bleiben nur zwei Handvoll Trainer übrig, die in den letzten siebeneinhalb Jahren große Sprünge vollbracht haben. Einige von ihnen gleich mehrfach.

Trainerwechsel mit Verbesserung von Punkteschnitt (< 0,5), Toren und Gegentoren pro Spiel: