Die Bundesliga und die Suche nach dem nächsten Arnautovic

Österreich hat ein Stürmer-Thema, das sich zum Problem auswachsen könnte. Marko Arnautovic spielt in Zukunft nicht mehr für das ÖFB-Team, Michael Gregoritsch ist jetzt schon 32 Jahre alt, Saša Kalajdžić wird bei der WM 2030 33 Jahre alt sein.

Ralf Rangnick hat allerdings die eine oder andere Alternative für ganz vorne. Raul Florucz (25) stand auf der WM-Abrufliste. Nikolaus Wurmbrand (20) und Marco Grüll (28) können Stürmer spielen, sind aber eher auf der Außenbahn zuhause.

In den Top-5-Ligen schnüren sonst noch Junior Adamu (25, Schalke) und Elias Havel (23, Genua) ihren Torschussstiefel. Sie müssen nun beweisen, dass sie ihre guten Ansätze auch auf höchstem Niveau dauerhaft bestätigen können. Gleiches gilt für interessante Zukunftsaktien wie Luka Reischl (22, ADO Den Haag/NED) oder Tobias Hedl (23, Zulte Waregem/BEL).

Hierzulande? Flaute

Das Spannende an den beiden letztgenannten Stürmern ist, dass sie - bis auf zwei Ligaspiele von Hedl - nicht in der ADMIRAL Bundesliga spielten. Allerdings ist die Liga ohnehin kaum eine Benchmark.

Karim Konate traf 2023/24 für Salzburg 20 Mal. Seine Nachfolger – Ronivaldo (14), Otar Kiteishvili (15) – kamen da nicht ran. An vorderster Front vertrauen die Sportchefs und Trainer sowieso entweder Oldies oder Legionären.