Es braucht keine österreichische Fußball-Identität

Der österreichische Fußball ist in Bewegung. Im Anschluss an die WM 2026 ist eine öffentliche Diskussion darüber entstanden, wohin sich der heimische Kick entwickeln soll, wie er sich verbessern kann.

Das wenig berauschende Auftreten des ÖFB-Teams war nur ein Stein des Anstoßes. Schon vor dem Turnier gab es genügend Gründe, ins Grübeln zu kommen. Man erinnere sich nur an die schwachen Auftritte unserer Top-Klubs im Europacup, an den Absturz in der Fünfjahres-Wertung.

Der Fußball gehört uns allen

Es ist nicht nur begrüßenswert, sondern auch allerhöchste Zeit, dass hierzulande über Grundsätzliches diskutiert wird.

Und zwar von allen Menschen, die in den österreichischen Fußball investieren – vom Nachwuchstrainer, der für ein paar Euro PRAE Kindern die ersten Schritte in diesem Sport ermöglicht, über den Fan, der Zeit und Geld opfert, um seinen Herzensverein Wochenende für Wochenende zu unterstützen, bis hin zu den großen Namen, ob Spitzen-Funktionär, Legende oder Aktiver.

Der Fußball gehört uns allen. Jede Idee muss willkommen sein, unabhängig von ihrem Entwickler.