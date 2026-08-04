Warum beendet ein Bundesliga-Talent (21) seine Karriere?

Im Alter von 20 Jahren hat ÖFB-Talent Phillip Verhounig vor Kurzem sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga gefeiert.

Auch Nicolas Bajlicz war bei seinem ersten Einsatz in der obersten Spielklasse bereits 21 Jahre alt. Nicht jeder Spieler ist schon als Teenager bereit für höhere Aufgaben, manche brauchen länger.

Auch Tim Paumgartner wären weitere Entwicklungsschritte zuzutrauen gewesen. Erst vor einem Jahr kam er vom FC Liefering zum GAK.

Mit 1,96 Metern Körpergröße und 55 Zweitliga-Spielen in den Beinen war es ein durchaus vielversprechendes Paket für die Grazer. Man einigte sich auf einen Vertrag bis 2027 mit Verlängerungsoption. Federführend war damals noch Sportdirektor Didi Elsneg.

Ein Jahr später spielt Paumgartner in der Regionalliga Nord für den SV Grödig. Seine Karriere im Profibereich hat er nach aktuellem Stand inmitten der Vorbereitung beendet. Warum?

Andere Erwartungen

Zuerst steht die Tatsache, dass die vergangene GAK-Saison für niemanden zufriedenstellend verlaufen ist. Von Anfang bis Ende war der Verein in den Abstiegskampf involviert, die Stimmung dementsprechend ausbaufähig, der Druck hoch.

Für den Bundesliga-Debütanten fielen magere 108 Spielminuten verteilt auf sechs Einsätze ab. Der längste dauerte 30 Minuten gegen Red Bull Salzburg.

Bleibenden Eindruck konnte er nicht hinterlassen. Es waren schlicht keine optimalen Bedingungen, um Fuß zu fassen.