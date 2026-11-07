90minuten: Sturm hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt, wie beurteilst du euren und deren Kaderbreite?

Schmid: Man sieht, dass die Dreifachbelastung dazu führt, dass wir beide immer wieder rotieren bzw. rotieren müssen. Vor der Saison wurde daran gearbeitet, eine entsprechende Breite im Kader zu haben, und ich finde, dass das beim FC Red Bull Salzburg der Fall ist. Das wird mit Fortdauer der Saison immer wichtiger, weil die Belastung aufgrund der großen Anzahl an Spielen ja immer mehr wird. Ich muss an dieser Stelle nun ehrlich gestehen, dass ich den Sturm-Kader im Detail nicht kenne. Was ich weiß, ist, dass sie auch einen guten, breiten Kader haben, weil auch sie sich auf die Dreifachbelastung eingestellt haben und dort Leute arbeiten, die das Maximum herausholen wollen.

90minuten: Ich hätte hier noch die Frage aufgeschrieben: Welchen Spieler aus dem Sturm-Kader hättest du gerne an deiner Seite? Das kann ich jetzt wohl streichen.

Schmid: Ich bin mit meinen Mitspielern in Salzburg zu 110 Prozent zufrieden und würde auf keiner Position irgendwie tauschen wollen. Das heißt nicht, dass die Sturm-Spieler in irgendeiner Weise schlechter sind. Sie haben gut Spieler in ihren Reihen, auch junge Talente. Luca Weinhandl wurde ja jetzt in die Nationalmannschaft einberufen.

90minuten: Du bist ja auch noch relativ neu in der Liga und musstest in den letzten Wochen erst einmal all deine Kollegen und vielleicht ein paar Jungs aus Liefering kennenlernen. Wie bereitest du dich auf deine direkten Gegenspieler vor?

Schmid: Es ist schon alles neu, wenn man in eine andere Liga kommt. In der Analyse sind wir im Staff gut aufgestellt, damit ich am Feld weiß, wer mir mit welchen Stärken und Schwächen gegenüber steht. Dann hängt es auch davon ab, wie interessiert du als Spieler selbst bist. Ich habe mich etwa mit Niki Veratschnig unterhalten, der die Liga kennt. Ab und zu spreche ich auch mit Klubmitarbeitern darüber, die viel über Gegner und den generellen Ablauf in der Liga wissen.