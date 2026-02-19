Challenge! Bundesliga erwägt Alternative zum VAR

Der VAR polarisiert auch viereinhalb Jahre nach seiner Einführung in Österreich. Sein mögliches Ende hätte mit der öffentlichen Wahrnehmung aber höchstens am Rande zu tun.

Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Bundesliga, ÖFB und technischen Anbietern über einen Fortbestand des bisherigen Setups, die in den kommenden Wochen zu einer Entscheidung führen sollen. Bisher griff man auf die Dienste der Firma "Hawkeye" zurück, die Vereinbarung läuft mit Saisonende aus.

Teures Unterfangen

Unter der Maßgabe, für mehr Gerechtigkeit im heimischen Fußball zu sorgen, werden Jahr für Jahr Millionen investiert. Ob der Sparkurs der Bundesliga ausgerechnet vor dem teuersten Posten der Schiedsrichterkosten Halt machen kann, ist jedenfalls fraglich.

Rund 1,5 Millionen Euro fallen alleine für den VAR an. Weitere 1,5 Millionen kosten die Referees in der Bundesliga, eine zusätzliche Million kommt dazu, weil der ÖFB die Kosten für die Schiedsrichter in der 2. Liga nicht weiter tragen möchte.

Zum Jahresende 2025 ließ ÖFB-Präsident Josef Pröll zwar den Rat durchklingen, man möge in Österreich am VAR festhalten. Innerhalb des finanziellen Rahmens, den der neue TV-Vertrag diktiert, könnte das für die Bundesliga alleine schwierig zu stemmen sein.

Einsparungspotenzial hat LAOLA1 schon im Herbst ausgelotet: