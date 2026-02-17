WAC: Zukunftsfragen nach Achterbahnfahrten

Wer Fan des Wolfsberger AC ist, benötigt ein stabiles Gemüt: Zuerst gelang der Cupsieg und die Möglichkeit, das Double zu holen. Im Sommer folgte das Ausscheiden in der Verlängerung in der Europa-League-Quali sowie das Out im Elfern um die Ligaphase der Conference League. Als der Klub fast ganz oben in der Tabelle stand, ging der Erfolgstrainer zum Ligakonkurrenten.

Es folgten Millionen aus dem Verkauf von Chibuike Nwaiwu und ein knappes Ausscheiden aus dem Cup - und die nächsten Wochen werden nicht weniger aufregend.

Abseits des Tagesgeschäfts gibt es allerdings eine Reihe an Aufgaben. Die Wölfe sind durch die Probleme bei Zweitligist Austria Klagenfurt noch klarere Nummer eins im Lande. Die Nummer drei im Lande ist man mit den eigenen Amateuren selbst. Der dritten Liga steht eine Reform ins Haus, mit ungewissen Folgen.

Gerade die Ausbildung in der hauseigenen Akademie ist essenziell, um eigene Talente zu entwickeln und sie zu verkaufen. Ansonsten ist man darauf angewiesen, dass zugekaufte Spieler leistungstechnisch explodieren und Geld in die Kassen spülen. Dieses braucht der Klub auch, ist die Infrastruktur doch längst nicht mehr zeitgemäß.

Notwendiges Geld