Besian Idrizaj: Der erste Österreicher beim FC Liverpool

Von Paul Gludovatz wird Besian Idrizaj nicht zur U20-WM mitgenommen, der Trainer lässt durchklingen, dass er mit der Arbeitseinstellung des Spielers unzufrieden ist. Diese Unterstellung begleitet ihn über viele Jahre, Jürgen Werner dementiert: "Das war ein Vorurteil. Er war nicht überheblich, es wurde ihm aber oft zugeschrieben. Er hat gewusst, dass er Talent hat und vielleicht nicht mit Kampfgeist geglänzt, dafür aber mit spielerischen Akzenten. Es war einfach wichtig, einen Zugang zu ihm zu finden."

In England rückt stattdessen überraschend der Durchbruch in greifbare Nähe: In einem Testspiel gegen den Viertligisten Wrexham schießt Idrizaj Liverpool mit einem Hattrick zum 3:2-Sieg. Viele Stars fehlen, weil sie parallel eine Asien-Tour absolvieren, die Leistung des Stürmers erhält deshalb viel Aufmerksamkeit. Benitez behält ihn bis Ende August in seinem Kader, am Ende geht es dann aber doch per Leihe zurück in Richtung London.

Bittere Kapitel in London und Innsbruck

Wieder leistet sich Liverpool einen Fehlgriff: Idrizaj wechselt für ein Jahr zu Crystal Palace. Der Zweitligist hatte die Vorsaison im Tabellen-Mittelfeld beendet, mit Spielern wie Clinton Morrison, Julian Speroni, Lewis Grabban, Jose Fonte, dem jungen Victor Moses und dem späteren Palace-Sportdirektor Dougie Freedman standen einige interessante Namen im Kader. Doch der Start in die Spielzeit 2007/08 missglückt vollkommen, bevor der Österreicher richtig ankommen kann.

Anfang Oktober wird Trainer Peter Taylor entlassen. Sein Nachfolger, Neil Warnock, greift direkt hart durch und hat es schnell auf Idrizaj abgesehen. "Es ist vollkommen sinnlos, wenn er bei uns bleibt, weil er hier nicht spielen wird", sagt der Engländer gegenüber Medien und drängt Liverpool dazu, den Spieler zurückzuholen.

Idrizajs Stammverein gibt nach und beendet die Leihe im Winter. Weitergehen soll es jetzt in Österreich, bei Wacker Innsbruck. Die Tiroler können Verstärkung für die Offensive gut gebrauchen, nach einem horrenden Saisonstart stecken sie seit Monaten im Hintertreffen. Der 20-Jährige gibt sein Bundesliga-Debüt im Februar 2008, er wird in der 63. Minute gegen Sturm Graz eingewechselt. Kurz darauf geht er ohne Fremdeinwirkung zu Boden, Idrizaj verliert zwischenzeitlich das Bewusstsein und wird vom Feld getragen. Die behandelnden Ärzte diagnostizieren einen Kreislaufkollaps aufgrund einer Virusinfektion, alle weiteren Untersuchungen verlaufen unauffällig. Rund einen Monat muss der Spieler pausieren, bevor er ins Aufbautraining starten kann. Parallel gewinnt Wacker von Februar bis April nur noch ein Spiel und steigt ab.