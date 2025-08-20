Fraisls ungewöhnliche Karriere: "Das war ein Riesennachteil"

Was haben ein Ex-Skifahrer, die portugiesische Küste und Zalando gemeinsam? Auf den ersten Blick gar nichts. Verbindet man das Ganze aber mit dem österreichischen Torwart Martin Fraisl, ergibt sich eine ungewöhnliche Reise von der letzten Spielklasse zu einem der größten Klubs und zu Titelehren.

Heute hat Fraisl nebst Traumdomizil eine halbe Stunde von Lissabon entfernt einen langfristigen Vertrag inklusive Anschlussvereinbarung im Netzwerk Midtjylland-Mafra in der Tasche; dabei war der Niederösterreicher mit 16 noch auf zwei Alpinlatten unterwegs.

"Mit 17 Jahren habe ich entschieden, Fußball spielen zu wollen und mein verrücktes Ziel lautete sogar: Profi", erzählt er im 90minuten-Interview. Das war "unrealistisch", sagt er, aber er wollte schauen, was er aus sich rausholen kann. So viel sei gesagt: sehr, sehr viel. Mitunter mehr als jene, die in einer Akademie waren.

2. Klasse, letzte Liga

Fraisl wurde also beim lokalen Klub Wolfsbach vorstellig und begann seine Karriere als dritter Goalie in der allerletzten Liga. Doch er trainierte nicht nur mit der Hobbytruppe, sondern auch privat. So hantelte er sich Liga für Liga empor. Auf Wolfsbach folgte Seitenstetten, dort war er zweiter Keeper und Stammtormann in der Reserve.