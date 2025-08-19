Deutsche Bundesliga: Die Erwartungen an die ÖFB-Legionäre

Der Ball rollt wieder!

Am Freitag starten die deutschen Klubs mit dem Topspiel zwischen Meister Bayern München und RB Leipzig (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) in die 63. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse.

Egal ob im Meisterkampf, dem Duell um die internationalen Plätze oder dem Abstiegskampf: Für die ÖFB-Legionäre geht es in dieser Saison wieder um viel.

Pünktlich zum Saisonstart nimmt 90minuten die mittlerweile 29 Legionäre in der höchsten deutschen Spielklasse unter die Lupe und steckt die Erwartungen für die anstehende Saison ab. Wer kann seine Wichtigkeit weiter ausbauen? Wer muss um seinen Stammplatz bangen? Und wer wird mit der Ersatzbank vorliebnehmen müssen?