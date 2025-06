Früh übt sich, ist ein gutes Motto, um Meister zu werden. Der SK Sturm hat dies beherzigt, denn wer schnell ein Goal erzielt, tut sich in diesem Spiel leichter. Klarerweise kann man noch feiner segmentieren, aber nachdem in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Tore fallen, ist es offensichtlich gut, in Durchgang eins zu treffen.

Dass all dies kein Garant für das Erreichen der Saisonziele ist, zeigen die Plätze zwei und drei.

Bemerkenswert übrigens: Während Sturm (gemeinsam mit dem WAC) mit 33 Toren auch in Halbzeit zwei die meisten Treffer erzielt hat, sind Rapids 17 Tore im zweiten Durchgang nur Mittelfeld in der Qualifikationsgruppe.

Red Bull Salzburg - die Fairsten