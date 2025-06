Die Verlierer der Bundesliga-Saison 2024/25

Das Chamäleon von Blau-Weiß Linz. Immer mal wieder komplett weg vom Fenster, dann doch wieder da. Nur vier Einsätze im Frühjahr, zuletzt nicht mehr im Kader, was aber auch am Österreicher-Topf lag. Wird in Linz aufgrund seiner Vielseitigkeit geschätzt, Gewinner sehen trotzdem anders aus.