Die Gewinner der Bundesliga-Saison 2024/25

Der einzig wirklich konstante Spieler des LASK in dieser Saison. Der Wiener Goalgetter machte in jeder noch so schwierigen Phase des LASK seine Tore. Bei ihm hatte man nie das Gefühl, es würde an Einsatz mangeln. Es ist nur eine Frage der Zeit (und der Tore), bis der Name Ralf Rangnicks wieder auf seinem Handydisplay auftaucht.