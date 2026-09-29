Ifeanyi Ndukwe - das wohl größte Innenverteidiger-Talent Österreichs.

Was der 1,98-Hüne im letzten Jahr erlebte, davon träumen viele andere ihre gesamte Karriere lang.

Als eine der tragenden Säulen führte er das ÖFB-Team bis ins Finale der U17-Weltmeisterschaft. Er feierte sein Profi-Debüt, wechselte zum FC Liverpool, kam zu seinem Bundesliga-Debüt für die Austria, ging leihweise zu Levante und debütierte gegen den FC Barcelona in LaLiga.

Schon realisiert?

Ob Ndukwe all das schon realisiert hat?

"Na - bis jetzt nicht. Es ist ein bisschen wie ein Traum, aber es ist lange noch nicht das, was ich erreichen wollte", antwortet der erst 18-Jährige im Interview mit 90minuten. Von seinem Auftreten wirkt er dabei insgesamt deutlich reifer, als es sein Alter vermuten ließe.