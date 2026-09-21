Vaso Markovic: Drübergeher, Überflieger

Es ist gerade einmal elf Monate her, dass eine U19-Auswahl der Wiener Austria in der UEFA Youth League Maccabi Haifa empfängt.

Die Veilchen lassen ihre größten Talente der Jahrgänge 2006 bis 2009 auflaufen. Vasilije Markovic schafft es nicht in die Startelf, wird nach 65 Minuten eingewechselt.

"Vaso", wie sie ihn nennen, ist ein talentierter U18-Akademie-Kicker. Den Anschluss an die Young Violets hat er – im Gegensatz zu einigen Altersgenossen – noch nicht geschafft.

Illustre Runde

Kein Jahr später ist der 18-Jährige nicht nur Stammspieler bei den FAK-Profis, sondern auch ins A-Nationalteam einberufen.

Sollte er zum Nations-League-Auftakt gegen Israel unter Ralf Rangnick debütieren, wäre er mit einem Alter von 18 Jahren, vier Monaten und 13 Tagen nach David Alaba, Hans Buzek, Yusuf Demir, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer und Aleksandar Dragovic in der 2. Republik der siebtjüngste Österreicher, der das ÖFB-Trikot trägt.