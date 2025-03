Unsichere Zukunft: Diese ÖFB-Legionäre sind ab Sommer vereinslos

Die Situation des Offensivspielers ist kompliziert: Erst im Sommer kam Andreas Weimann zu den Blackburn Rovers, in wenigen Monaten läuft sein Vertrag wieder aus. Derzeit spielt das Team von Valérien Ismaël in der Championship um einen Playoff-Platz, der Premier-League-Aufstieg ist also nicht ausgeschlossen. Genau das könnte dem ÖFB-Legionär zum Verhängnis werden.

Sollte der Verein überraschend den Sprung in die Premier League schaffen, müsste der Kader drastisch umgebaut werden. In diesem Fall hätten wohl andere Spieler Priorität, obwohl Weimann mit sieben Treffern derzeit Blackburns bester Torschütze ist. Sein letzter Premier-League-Einsatz liegt inzwischen zehn Jahre zurück. Bleiben die Rovers in der zweiten Liga - das realistische Szenario - wäre es sinnvoll, Weimann für eine weitere Saison zu halten.

Gegenüber englischen Medien gab der erst seit kurzem amtierende Ismaël bekannt, erste Gespräche über die Kaderplanung für die nächste Saison geführt zu haben. Neben der sportlichen ist auch die finanzielle Situation des Vereins eine Hürde: Die indischen Eigentümer führen einen Rechtsstreit mit ihrer Regierung und können vorerst nur wenig Geld zuschießen.

Erschwerend hinzu kommt, dass Weimann sich vor kurzem eine Knieverletzung zugezogen hat, die ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzt.