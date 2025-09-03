Transfer-Deadline: Die größten Baustellen der unteren Tabellenhälfte

Der heimische "Deadline-Day" naht, bis Freitag dürfen die österreichischen Bundesligisten noch Neuverpflichtungen tätigen. Während die meisten Vereine ihr Einkaufsprogramm bereits abgeschlossen haben, sollte der ein oder andere kurzfristig vielleicht doch noch ins Grübeln kommen.

Vor einem Jahr wurden Anfang September unter anderem Soumaila Diabate von Red Bull Salzburg an Blau-Weiß Linz und Furkan Demir vom SK Rapid an den TSV Hartberg verliehen. Der WAC sicherte sich am 4. September die Dienste von Chibuike Nwaiwu, einen Tag zuvor hatte Salzburg Joane Gadou verpflichtet.

Welche der sechs Vereine, die aktuell in der unteren Tabellenhälfte stecken, sollten den Markt noch einmal durchforsten? Und nach welchen Spielerprofilen gilt es Ausschau zu halten? 90minuten hat sich Beispiele überlegt.