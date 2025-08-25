Blau-Weiß Linz hat ein Problem

Nach vier Pflichtspielen steht Blau-Weiß Linz in der Tabelle mit dem Rücken zur Wand. Mit einer Bilanz von null Punkten und keinen Toren legen aktuell die Oberösterreicher den schlechtesten Saisonstart seit der Ligareform hin - rund 50 Tage nach seinem Amtsantritt steht Trainer Mitja Mörec bereits stark unter Druck.

Der Slowene sollte die Arbeit von Gerald Scheiblehner fortführen, der Verein wollte sich seine Identität beibehalten. Das heißt: Wenig eigener Ballbesitz, Fokus auf die Arbeit gegen den Ball und schnelles Umschalten in die Offensive.

Kommt es auf die Größe an?

Bei der 0:2-Niederlage gegen die SV Ried waren lange Bälle einmal mehr Plan A. Erst der siebte Aufbau-Versuch nach rund sechs Minuten wurde flach ausgespielt, die vorangegangenen sechs Distanzpässe endeten in Ballverlusten, drei davon direkt bei Keeper Andreas Leitner.

Es ging in ähnlicher Manier weiter: Die erste Chance - ein freier Kopfball von Fabio Varesi-Strauss, der knapp am Tor vorbeifliegt - entsteht nach 20 Minuten durch einen Eckball. Wirklich in der gegnerischen Hälfte festsetzen können sich die Linzer erstmals im 21. Versuch, der Angriff endet mit einem Ballverlust. Von insgesamt 75 einigermaßen geordneten Eröffnungen aus der eigenen Hälfte wurden 80 Prozent hoch und lang ausgespielt, die Erfolgsquote ist dabei mehr als ausbaufähig.