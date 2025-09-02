Legionärs-Check: Rot-weiß-rote Vorliebe für Führungstreffer

Was aufgefallen ist:

Raul Flourcz macht nach seinem Wechsel von Ljubljana zu Saint-Gilloise einfach dort weiter, wo er aufgehört hat. Der 24-Jährige traf am Wochenende gegen Top-Klub RSC Anderlecht schon wieder. Florucz brachte sein Team nach vier Minuten per Elfmeter in Führung. Damit hält er nun nach sechs Ligaspielen bei vier Toren und einer Vorlage.

Neo-Bröndby-Legionär Michael Gregoritsch hat erstmals für seinen neuen Arbeitgeber getroffen: Der 31-Jährige erzielte im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Racing Straßburg in Minute 85 den Anschlusstreffer zum 2:3. Ein weiterer Treffer gelang den Dänen aber nicht und so musste man sich nach dem 0:0 im Hinspiel vom Europacup verabschieden.

Christoph Baumgartner und RB Leipzig haben sich nach dem 0:6 in der Vorwoche gegen Bayern München rehabilitiert. Gegen Heidenheim siegte man am Wochenende mit 2:0, Baumgartner hatte daran wesentlichen Anteil: Der 26-Jährige brachte die Leipziger kurz nach der Pause 1:0 in Front und hätte sogar noch ein weiteres Mal treffen können. Dies verhinderte aber die Latte.

Die Österreicher-Filiale Werder Bremen holte am Wochenende den ersten Punkt in dieser Saison. Gegen Bayer Leverkusen lieferten die Bremer ein 3:3-Torfestival, Romano Schmid traf dabei per Elfmeter zur 1:0-Führung.

Erster Scorerpunkt für Konrad Laimer: Der ÖFB-Teamspieler lieferte beim 3:2-Auswärtssieg des FC Bayern beim FC Augsburg den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0.

Erfreulich war das Wochenende trotz Niederlage auch für Sasa Kalajdzic: Der 28-Jährige absolvierte bei der 2:3-Niederlage von Wolverhampton gegen Everton sein erstes Premier-League-Spiel seit 630 Tagen. Er kam in Minute 81 für Ex-Salzburger Hee-chan Hwang ins Spiel.

Gut eingelebt hat sich offensichtlich Robert Zulj bei Buriram United. Nach zuletzt zwei Assists erzielte er nun sein erstes Tor: Gegen Singha Chiangrai United brachte er sein Team mit 1:0 in Front. Damit hält er nun bei einem Tor und zwei Vorlagen in vier Spielen.

Ebenso den Führungstreffer erzielen konnte Serbien-Legionär Andrej Todoroski: Er traf für Backa Topola nach Vorlage von Ex-LASK-Akteur Branko Jovicic gegen Javor-Matis Ivanjica zum 1:0. Am Ende kassierte das Team des Österreichers tief in der Nachspielzeit das 2:2 und musste sich mit einem Punkt begnügen.

Vaduz-Export Marcel Monsberger durfte sich über sein zweites Saisontor freuen. Gegen den FC Wil tat er es seinen Legionärs-Kollegen gleich, denn auch er traf zur 1:0-Führung für sein Team. Am Ende siegten die Liechtensteiner mit 2:1 und untermauerten damit ihre Aufstiegsambitionen. Nach sechs Spielen ist man noch immer ohne Niederlage (vier Siege, zwei Remis).

Auch Stefan Savic hat am Wochenende wieder fleißig gescort. Der 31-Jährige lieferte für Borac Banja Luka beim 5:1-Sieg über Siroki Brijeg den Assist zum 3:0 und erzielte das 4:1 selbst. Das macht starke vier Scorerpunkte in fünf Ligaspielen (je zwei Tore und Assists).