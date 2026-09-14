ÖFB-Kader: So lief der Saisonstart der WM-Fahrer

84 Tage nach dem Aus gegen den späteren Weltmeister Spanien geht es für das ÖFB-Team in der Nations League wieder rund!
Zum Auftakt kommt es in Liga B in Linz zum Heimspiel gegen Israel. Danach warten in der neuen verlängerten Länderspielpause noch zwei Duelle mit Ex-Coach Franco Foda und dem Kosovo sowie ein Auswärtsspiel in Irland.
Am heutigen Montag wird Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die bevorstehenden Spiele nominieren. Dabei könnte es wohl erneut die eine oder andere Überraschung geben. Eine wurde bereits im Vorfeld publik: Marcel Sabitzer legt eine Nationalteam-Pause ein und wird in diesem Jahr nicht mehr für Rot-Weiß-Rot auflaufen. So begründet Sabitzer seine Pause >>>
Ebenfalls fix nicht mehr mit dabei sein wird Rekordspieler Marko Arnautovic. Der Routinier hat seine Nationalteamkarriere nach der WM beendet.
Im Zuge der Kadernominierung hat sich 90minuten nochmal den gesamten WM-Kader angeschaut und gibt einen Überblick, wie die einzelnen Kicker in die Saison gestartet sind. Mit ÖFB-Kapitän David Alaba befindet sich ein Spieler weiterhin noch auf Klubsuche.
Alexander Schlager
Spiele (mögliche Spiele)
Gegentore (zu Null)
Einsatzzeit in Minuten
1 (4)
0 (1)
90
Österreichs Nummer eins ist im Sommer zur Bremer Nummer zwei geworden.
Durch eine Verletzung von Stammgoalie Karl Hein kam Schlager beim Pokal-Auftakt zu seinem Debüt. Er hielt gegen den Oberligisten Lüneburg die Null, an seinem Status änderte das allerdings nicht.
Vielleicht wird Schlager noch Pokal-Torhüter bei Werder, diese Möglichkeit ließ Cheftrainer Thioune zuletzt immerhin offen.
Florian Wiegele
Spiele (möglich)
Gegentore (zu Null)
Einsatzzeit in Minuten
10 (10)
19 (1)
930
Der Tormann-Riese stand bislang länger am Feld als jeder andere österreichische WM-Fahrer.
Und obwohl die Saison gerade einmal zwei Monate alt ist, gab es bereits mehrere denkwürdige Partien für Wiegele.
Da wäre zum einen das 5:5 bei Teplice in der Liga, wo Pilsen einen 3:0-Vorsprung noch hergab. Und zum anderen die spektakuläre Aufholjagd in der Europa-League-Quali gegen Roter Stern. Gegen Arnautovic und Co. holten die Tschechen ein 0:3 aus dem Rückspiel auf und gewannen daheim nach Verlängerung 5:1.
Fast noch verrückter: Wiegele holte den Elfmeter zum 4:1 in 90.+6 bei einer Ecke heraus - gefoult wurde er vom ehemaligen ÖFB-Spieler Muhammed Cham. In der Liga belegt Viktoria Pilsen derzeit Rang zehn.
Patrick Pentz
Spiele (möglich)
Gegentore (zu Null)
Einsatzzeit in Minuten
6 (7)
9 (2)
540
Der 29-Jährige ist bei Bröndby weiterhin gesetzt. Abgesehen vom Meisterschaftsauftakt, bei dem Pentz wegen der verspäteten WM-Rückkehr noch im Kader fehlte, stand er immer im Tor der Dänen.
Der Vorjahres-Vierte steht aktuell auf Rang fünf. Nach Niederlagen gegen Nordsjaelland und Randers zeigt die Formkurve des Pentz-Klubs zuletzt aber nach unten.
Philipp Lienhart
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
6 (6)
0 (0)
375
Auch wenn das Job-Sharing in der Innenverteidigung des SC Freiburg weitergeht, bleibt Lienhart gemeinsam mit Matthias Ginter die A-Variante von Chefcoach Julian Schuster.
Für die Breisgauer an sich ist der Saisonstart übrigens historisch: Zum ersten Mal als Bundesligist wurden die ersten fünf Pflichtspiele der neuen Spielzeit gewonnen.
Sowohl in der Liga (Platz eins, punktegleich mit Dortmund) als auch im Pokal und der Conference-League-Quali ist man makellos.
Kevin Danso
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
3 (6)
1 (0)
205
Aufgrund des irren Transfersommers der Spurs rutschte der Voitsberger auch in der Innenverteidiger-Hierarchie nach unten.
Statt der erste Backup zu sein, fand sich Danso plötzlich als Innenverteidiger Nummer vier oder gar fünf wieder. Deshalb ließ er sich am Deadline Day an den AFC Sunderland, der in der Vorsaison zehn Plätze vor Tottenham lag, ausleihen (mit Kaufpflicht bei Klassenerhalt).
Schon kurz nach dem Wechsel stand er in der Startelf und machte auch keine schlechte Figur für den Tabellen-14. der Premier League.
David Alaba
Nachdem sein Vertrag bei Real Madrid ausgelaufen war, ist der ÖFB-Star weiter ohne Verein.
Gerüchte um mögliche Abnehmer gibt es nach wie vor genug. Es bleibt abzuwarten, wo Alaba in den nächsten Tagen oder Wochen unterkommt - und wie sich diese Entscheidung auf seine zukünftige ÖFB-Karriere auswirkt.
Stefan Posch
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
2 (4)
0 (0)
178
Einer von drei Spielern des ÖFB-WM-Kaders, der bei seinem Leiklub nun fest untergekommen ist.
"Poschi" musste sich nach dem späten Wechsel zu Mainz vorerst etwas gedulden. Als Abwehrchef feierte er beim 5:0 (!) gegen den HSV sein Saison-Debüt. Nach drei Runden stehen die 05er bei vier Punkten.
David Affengruber
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
4 (5)
0 (0)
360
Als es bereits danach ausgesehen hatte, als würde "Affenbauer" Elche noch ein weiteres Jahr erhalten bleiben, wechselte er am Deadline Day überraschend doch noch zum FC Fulham.
Nach drei Einsätzen ohne Sieg für Elche in LaLiga feierte der 25-Jährige am vergangenen Wochenende gegen Liverpool seine Premiere in der Premier League.
Marco Friedl
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
4 (4)
0 (0)
360
Unfassbar, aber wahr: Der 28-Jährige geht schon in seine fünfte Saison als Kapitän von Werder Bremen.
Friedls Rolle bleibt die gleiche wie in den letzten Jahren. Auch nach der ersten Vorbereitung unter Daniel Thioune ist er der Chef einer Abwehr, die allerdings zum Bundesliga-Auftakt gegen Freiburg grobe Probleme bekam.
Mit einem - nicht nur in der Deutlichkeit - überraschenden 3:1-Sieg über Leipzig sind die Horror-Szenarien nach einer schwierigen Transferphase an der Weser fürs Erste einmal weggewischt.
Michael Svoboda
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
0 (6)
0 (0)
0
Wegen Knieproblemen blieb dem Wiener sein Debüt für Brighton & Hove Albion bislang noch verwehrt.
Bald soll Svoboda aber wieder ins Teamtraining beim Premier-League-Klub einsteigen und darf auf seinen ersten Einsatz im englischen Oberhaus hoffen.
Konrad Laimer
Spiele (Startelf)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
4 (5)
0 (0)
338
Österreichs Fußballer des Jahres ist - Stand jetzt - die erste Option bei den Bayern auf der Rechtsverteidiger-Position. Davon konnte man vor dieser Saison nicht unbedingt fest ausgehen.
Denn mit Alphonso Davies ist ein Ausnahme-Athlet auf der anderen Seite endlich fit und fand seinen Weg zurück in die Startelf. Dazu kam Nathaniel Brown nach einer starken WM für 50 Millionen Euro. Mit Josip Stanisic gibt es zudem einen harten Konkurrenten, auf den Kompany gerne setzt und der zudem noch aus der eigenen Jugend kommt.
In der Bundesliga spielt Laimer gewohnt souverän - auch, wenn die Bayern nach dem 0:0 auf Schalke am 2. Spieltag erstmals seit zwei Jahren nicht Tabellenführer sind.
Phillipp Mwene
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
4 (4)
1 (3)
344
Nicht nur bei Mainz, sondern auch beim Linksverteidiger läuft es bisher mehr als gut.
Abgesehen von seinem "obligatorischen" Saisontor - das in dieser Spielzeit schon in Runde eins fiel - bringt Mwene bislang eine unglaubliche Scorer-Wucht mit. Nach vier Spielen steht er bei einem Treffer und drei Vorlagen.
Mwene stand mit Ausnahme der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt (in der 74. Min. ausgewechselt) in jedem Spiel über die vollen 90 Minuten am Feld.
Nicolas Seiwald
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
4 (5)
0 (0)
320
Fünf Spiele, vier Mal Startelf - Der ÖFB-Dauerbrenner macht auch unter Neo-Coach Martin Demichelis genau da weiter, wo er unter Vorgänger Ole Werner aufgehört hat.
Der 25-Jährige ist in der Leipziger Zentrale so gut wie gesetzt und ein verlässlicher Anker. Ob sich seine Rolle durch die bevorstehende Dreifachbelastung und Neuzugang Neil El Aynaoui verändern wird, ist noch unklar.
Genügend Einsätze wird er aber ohne Zweifel in den nächsten Wochen weiterhin bekommen.
Dejan Ljubicic
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
4 (4)
1 (0)
270
Der WM-Nachrücker ist bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke aktuell gesetzt und überzeugt vor allem durch seine Vielseitigkeit. Das war auch einer der Hauptgründe, warum Teamchef Ralf Rangnick den 28-Jährigen noch in die USA nachbeorderte.
Im Pokal, wo er sein erstes Saisontor erzielte, stürmte er neben Moussa Sylla. In der Liga lief er ein Mal als Wing Back und ein Mal im rechten Mittelfeld auf.
Am Freitag gegen Union musste er jedoch nach 21 Minuten mit Knieproblemen ausgewechselt werden. Eine Diagnose steht noch aus.
Florian Grillitsch
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
2 (6)
0 (0)
53
Der 31-jährige Mittelfeldspieler wagte im Sommer den Schritt in die Serie A und wechselte zu Aufsteiger Frosinone.
Dort kam Grillitsch bisher noch nicht an. Einzig im Pokal durfte er starten, wurde dort jedoch zur Pause wieder ausgewechselt. In der Liga bringt es der 61-fache Teamspieler auf magere acht Minuten als Joker.
Zuletzt fehlte er aufgrund von Adduktorenbeschwerden.
Carney Chukwuemeka
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
3 (6)
0 (0)
78
Ähnlich gestaltet sich die Situation bei Neo-ÖFB-Teamspieler Carney Chukwuemeka. Der 22-Jährige kam bisher nur drei Mal als Einwechselspieler zum Einsatz. Das längste waren dabei 45 Minuten im Pokal.
Das Problem? Auf den beiden Zehnerpositionen ist Chukwuemeka trotz der Ausfälle der beiden Griechen hinter Ethan Nwaneri, Marcel Sabitzer und Maximilian Beier nur die Nummer vier. Cheftrainer Niko Kovac vertraut aktuell eher anderen Spielern. Das kann sich jedoch wieder ändern.
Xaver Schlager
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
5 (5)
0 (0)
376
Der 28-Jährige wagte im Sommer erstmals in seiner Karriere den Schritt in die Premier League und wechselte zu Nottingham Forest.
Eine lange Anlaufzeit brauchte der Mittelfeldspieler unter Oliver Glasner nicht: Schlager kam in allen fünf Pflichtspielen zum Einsatz und stand in den letzten vier Spielen jeweils über die volle Distanz auf dem Rasen.
Auch in England überzeugt der 55-fache Teamspieler mit seiner Ruhe, seiner Bissigkeit gegen den Ball und seinem unermüdlichen Einsatz.
Marcel Sabitzer
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
6 (6)
0 (2)
246
Eigentlich waren die Vorzeichen für Marcel Sabitzer zu Saisonbeginn nicht sonderlich gut. Laut Medienberichten wollte der BVB den 32-Jährigen gerne verkaufen, Sabitzer entschied sich aber für einen Verbleib.
Seine Variabilität kommt ihm nun zugute. Auf der Doppel-6 ist er nur Option Nummer vier, auf den Halbfeld-Positionen eine Reihe weiter vorne nutzte er nun seine Chance. Da der BVB aktuell von Verletzungen geplagt ist, startete der Österreicher auf der Zehn gegen Villarreal und zeigte einen soliden Auftritt.
Auch in den kommenden Wochen wird er dort seine Chancen bekommen, liegt im internen Ranking auch vor Landsmann Carney Chukwuemeka.
Beim ÖFB-Team wird er jedoch nicht dabei sein. Der Offensivspieler kündigte eine Pause für die Nations League an >>>
Alessandro Schöpf
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
10 (11)
1 (1)
372
Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer vom WAC zum amtierenden Doublesieger LASK und darf dementsprechend heuer Champions League spielen.
Im Team von Didi Kühbauer ist der 32-Jährige ein wichtiger Rotationsspieler und fungiert dabei vor allem als Entlastung für das Trio um Kapitän Sascha Horvath, Melayaro Bogarde und Robert Ljubicic.
In Liga und Pokal durfte Schöpf je ein Mal starten. Die restlichen acht Einsätze machte er von der Bank, erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.
Alexander Prass
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
0 (4)
0 (0)
0
Der linke Außenbahnspieler hat in dieser Spielzeit aufgrund von Adduktorenbeschwerden noch keine Minute absolviert.
Durch seine Variabilität wird Prass aber nach seiner Verletzungspause wieder zur Mannschaft stoßen und zu Einsätzen kommen. Links im Mittelfeld durfte in den ersten Ligaspielen der Ex-Salzburger Adam Daghim auflaufen.
Paul Wanner
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
8 (8)
0 (1)
439
Der gebürtige Dornbirner ist in seiner zweiten Saison bei der PSV Eindhoven.
So richtig in Schwung ist er in den ersten Spielen aber noch nicht gekommen. Zwischenzeitlich musste der zentrale Mittelfeldspieler sich mit der Rolle als Joker begnügen, kam drei Mal en suite nur von der Bank. Lieferte dabei aber immerhin einen Assist.
Beim CL-Auftakt gegen Donezk (1:1) stand er dafür über die volle Distanz auf dem Rasen.
Der erst 18-jährige Noah Fernandez und 15-Millionen-Neuzugang Kodai Sano sind starke Konkurrenten auf der Doppel-6.
Romano Schmid
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
5 (6)
0 (1)
333
Nach sechs erfolgreichen Jahren in der deutschen Bundesliga wagte Romano Schmid im Sommer ein neues Abenteuer. Der 26-Jährige schloss sich Serie-A-Aufsteiger Frosinone an.
Sein Start in Italien war noch etwas durchwachsen. Zwar stand der offensive Mittelfeldspieler in allen vier Ligaspielen in der Startformation, konnte bisher aber erst einen Assist vorweisen und wurde drei Mal vorzeitig ausgewechselt.
Mannschaftstechnisch ist der Aufsteiger hingegen gut gestartet, gewann gegen Fiorentina und Venedig, holte einen Punkt in Genua und kassierte eine knappe Niederlage gegen Juventus Turin.
Patrick Wimmer
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
4 (4)
2 (1)
256
Der 25-Jährige wechselte im Sommer von Bundesliga-Absteiger Wolfsburg zur TSG Hoffenheim. Unter dem Österreicher-Duo Ilzer/Schicker hat sich der Flügelspieler direkt einen Stammplatz erkämpft.
Für Furore sorgte er im Pokal, als er mit zwei Toren und einer Vorlage zum "Man of the Match" gekürt wurde. In der Liga wurde er bei den beiden 2:3-Niederlagen gegen Köln und Dortmund jeweils vorzeitig ausgewechselt.
Am vergangenen Wochenende saß er gegen Stuttgart erstmals auf der Bank, wurde jedoch in Minute 55 eingewechselt.
Michael Gregoritsch
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
4 (4)
3 (1)
317
Nach seiner Leihe in der vergangenen Saison wurde der 32-Jährige im Sommer vom FC Augsburg fest verpflichtet.
In der noch jungen Saison stand der Stürmer in allen vier Pflichtspielen in der Startformation, gegen Ex-Klub Schalke traf er direkt in der Liga und im Pokal gegen Cottbus bereitete er den Führungstreffer vor.
Am Samstag erzielte Gregoritsch gegen Leverkusen dann einen Doppelpack und avancierte damit zum neuen Bundesliga-Rekordtorschützen des FCA. Alle Infos >>>
Mit Rodrigo Ribeiro, der als Joker auch ein Tor erzielte und eins vorbereitete, hat der gebürtige Grazer aber einen starken Konkurrenten für die Neuner-Position.
Marko Arnautovic
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
10 (14)
2 (0)
403
Der Rekordtorschütze und Rekordnationalspieler des ÖFB hat seine Nationalteamkarriere nach der Weltmeisterschaft offiziell beendet.
In Serbien kickt der Stürmer dennoch weiterhin für Roter Stern Belgrad. Während er in der Liga bisher nur zu Kurzeinsätzen kam, stand er in der CL- und EL-Quali zumindest regelmäßig in der Startformation.
Mit Ausnahme eines Doppelpacks gegen Larne FC in der zweiten CL-Qualirunde wartet der 37-Jährige aber noch auf Torbeteiligungen.
Sasa Kalajdzic
Spiele (möglich)
Tore (Assists)
Einsatzzeit in Minuten
2 (9)
0 (0)
46
Kurz vor Transferschluss kam es doch noch zur sensationellen Rückkehr von Sasa Kalajdzic zum LASK. Der 29-Jährige war einer der Hauptgründe für die Fabel-Saison der Linzer und wird den Klub nun auch in der UEFA Champions League vertreten dürfen.
Aufgrund seiner späten Rückkehr in die Stahlstadt wird der Angreifer von Didi Kühbauer wohl erneut behutsam aufgebaut werden. Im ersten CL-Spiel bei AEK Athen durfte Kalajdzic zehn Minuten ran, hatte dort sogar die Topchance auf den Ausgleich in der Nachspielzeit.
Dass er in den kommenden Wochen und Monaten für den LASK erneut enorm wichtig werden wird, ist aber keine gewagte Prognose.