ÖFB-Kader: So lief der Saisonstart der WM-Fahrer

84 Tage nach dem Aus gegen den späteren Weltmeister Spanien geht es für das ÖFB-Team in der Nations League wieder rund!

Zum Auftakt kommt es in Liga B in Linz zum Heimspiel gegen Israel. Danach warten in der neuen verlängerten Länderspielpause noch zwei Duelle mit Ex-Coach Franco Foda und dem Kosovo sowie ein Auswärtsspiel in Irland.

Am heutigen Montag wird Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die bevorstehenden Spiele nominieren. Dabei könnte es wohl erneut die eine oder andere Überraschung geben. Eine wurde bereits im Vorfeld publik: Marcel Sabitzer legt eine Nationalteam-Pause ein und wird in diesem Jahr nicht mehr für Rot-Weiß-Rot auflaufen. So begründet Sabitzer seine Pause >>>

Ebenfalls fix nicht mehr mit dabei sein wird Rekordspieler Marko Arnautovic. Der Routinier hat seine Nationalteamkarriere nach der WM beendet.

Im Zuge der Kadernominierung hat sich 90minuten nochmal den gesamten WM-Kader angeschaut und gibt einen Überblick, wie die einzelnen Kicker in die Saison gestartet sind. Mit ÖFB-Kapitän David Alaba befindet sich ein Spieler weiterhin noch auf Klubsuche.