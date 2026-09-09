Die Debatte um Nationenwechsel geht an der Realität vorbei

Diesmal war es Salko Hamzic, über den sich die Entrüstung ergossen hat. In der Vergangenheit standen auch schon andere in der Kritik, deren Fälle unterschiedlich gelagert waren - Leon Grgic, Adis Jasic, Ermin Mahmic.

Dabei hatte sich der Torwart eigentlich bemüht, die Türe zum ÖFB sanft zu schließen. Ein Dank an Mitspieler, Staff, den gesamten Verband und ein Verweis auf die gute Perspektive beim bosnischen Team. Zwischen den Zeilen ließ sich lesen, dass man schlicht weniger um ihn bemüht war als die Konkurrenz.

Darum hat sich Hamzic gegen den ÖFB entschieden >>>

Inzwischen wurde Hamzic von Bosnien einberufen und könnte in der nächsten Länderspielpause debütieren. Völlig leere Versprechen dürfte Teamchef Sergej Barbarez also nicht gemacht haben.

Die ersten Reaktionen am Freitag waren trotzdem wieder weit unter der Gürtellinie. Ein 19-Jähriger wurde im Internet nach Strich und Faden beleidigt und imaginär des Landes verwiesen, weil er bei einem anderen Nationalteam bessere Einsatzchancen sieht. Um beim Bild mit der Tür zu bleiben: Der Mob hat sie zugemauert.