90minuten: Werder-Sportchef Clemens Fritz hat erzählt, dass er während der WM intensiv mit deinem Management verhandelt hat. Wie sehr hast du das mitbekommen?

Schlager: Ich habe es natürlich mitbekommen, weil es um meine Zukunft ging. Aber ich habe bewusst dafür gesorgt, mich während der WM nicht in die Situation zu bringen, eine Entscheidung treffen zu müssen. Dafür war es mir zu wichtig, gut zu performen. Und so war es. Ich wurde sporadisch informiert, hab mich gelegentlich mit meinem Berater ausgetauscht. So wie es gelaufen ist, hat alles gut gepasst.

90minuten: Ab wann warst du in die Gespräche involviert?

Schlager: Wir sind an einem Donnerstag ausgeschieden, am Freitag waren wir noch in den USA, am Samstag bin ich heimgeflogen. Sonntag war der erste Tag, an dem ich länger mit Werder gesprochen und mich im Detail mit den Dingen auseinandergesetzt habe. Das waren drei, vier intensive Tage. Danach war ich happy, dass alles relativ schnell gepasst hat.

90minuten: Mögliche Ratgeber gab es ja einige: Romano Schmid, Marco Friedl, aber auch Marko Arnautovic, Zlatko Junuzovic oder Marco Grüll. Wer hat dir am vehementesten zu Werder geraten?

Schlager: Am letzten Abend saßen wir mit dem Nationalteam in einer Runde zusammen, da waren viele der Spieler dabei, die du aufgezählt hast (Anm.: die ersten drei). Da habe ich das Thema in die Runde geworfen und nach deren Meinung gefragt. Da haben mich "Friedi" und Romano schon gut informiert, deswegen waren die beiden die Hauptfiguren, die zum Wechsel beigetragen haben. Auch das Wort von Marko (Anm.: Arnautovic) hat mir viel bedeutet. Er meinte, dass Bremen ein fantastischer Verein ist. Und schlussendlich habe ich auch mit Teamchef Ralf Rangnick gesprochen, weil mir auch seine Meinung wichtig war. Wobei letztlich alle das widergespiegelt haben, was ohnehin mein Eindruck nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war.

90minuten: Nämlich?

Schlager: Dass der Wechsel zu Werder für mich und meine Familie der perfekte Schritt ist. Mir war klar, dass ich in ein super Umfeld komme.