Liga Zwa? Nein, danke!

Wallern-Sportchef Thomas Weissenböck hat diese Sorgen nicht: "Uns fehlt die Infrastruktur dafür komplett. Wir spielen auf einem Kunstrasenplatz, der auch noch relativ klein ist. Es wären sehr viele Adaptionen notwendig - in den nächsten Jahren ist das sicherlich kein Thema. Auch die Mannschaft werden wir in nächster Zeit umbauen müssen."

Mit einem Aufstieg befassen muss sich auch Union Gurten nicht. Dieser kommt laut dem sportlichen Leiter Sebastian Dietrich in den kommenden Jahren nicht in Frage. Mehr noch übt er Kritik: "Mit dem momentanen Lizenzierungsverfahren wird es auch in Zukunft immer weniger Aufsteiger in die 2. Liga geben. Meiner Meinung nach wäre auch eine Reform der 2. Liga notwendig gewesen, allein die Reformierung der Regionalligen ist auf lange Sicht nicht zielführend."

Überhaupt nie in die Regionalliga wollte ASKÖ Oedt, der Klub von Transdanubia-Spediteur und Ex-Pasching Geldgeber Franz Grad. Geschäftsführer Alexander Gabriel stellt klar: "Wir wurden quasi gezwungen, aufzusteigen. Aber unsere Philosophie ist es, Spieler von weiter oben oder jenen, die den Sprung in den Profifußball nicht schaffen, ein berufliches Umfeld liefern können, bei dem sie gleichzeitig Fußball spielen können." Mittlerweile haben sich Stammspieler auch zu Führungskräften im Unternehmen entwickelt. Ein weiterer Aufstieg ist daher aktuell nicht angedacht. Darüber hinaus kritisiert er die lokale Politik: mehr als zehn Jahre musste man um das Flutlicht kämpfen.

Steiermark

"Ein Aufstieg ist derzeit aufgrund der Infrastruktur nicht möglich und daher auch nicht unser gestecktes Ziel", lässt Andreas Kohlberger, sportlicher Leiter des SC Weiz wissen. Hauptthema ist die Breite des Spielfeldes, hier fehlen ein paar Meter: "Weiters sind es wahrscheinlich kleinere Erledigungen, die zu machen wären, um eine Zulassung für die 2. Liga zu erhalten. Ob wir uns beim Workshop informieren, ist noch offen."