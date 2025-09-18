Aufstieg im Visier: Diese Vereine wollen in die 2. Liga

Der Kremser SC sehnt sich schon seit Jahren nach einer Rückkehr in den Profifußball, das Team von Jochen Fallmann hat sich mit einem guten Saisonstart eine vielversprechende Ausgangslage geschaffen. Präsident Georg Stierschneider meint: "Wir werden sehen, wo wir am Ende der Herbstsaison stehen. Eine Lizenzierung kostet ja auch Geld - aber der Verein entwickelt sich positiv und unser Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren in die 2. Liga aufzusteigen." Die Infrastruktur sollte kein Problem mehr darstellen, nur im Nachwuchsbereich müsste noch eine Mannschaft ergänzt werden. Krems wird am Bundesliga-Workshop teilnehmen.

Das Aufstiegsrennen der Ostliga wird 2025/26 noch ohne den FC Marchfeld-Donauauen - immerhin Tabellendritter des Vorjahres - ablaufen. Vorgesehen war schon im Herbst 2024 ein Dreijahresplan, daran hat sich nichts geändert, wie Ernst Baumeister, Sportlicher Leiter, andeutet. Im Bereich der Infrastruktur habe man weiterhin einiges zu tun, hier hat sich nur wenig weiterentwickelt. In der kommenden Spielzeit soll es dann so weit sein, für den finalen Schritt könnte der 68-Jährige aber die Zügel abgeben. Irgendwann müsse Schluss sein, meint er.

Burgenland

Bedeckt gibt sich der SV Oberwart, der den Kader für die laufende Saison stark umgebaut und verjüngt hat - als Trainer engagiert ist Gernot Plassnegger. Am Zulassungs-Workshop werden die Burgenländer jedenfalls teilnehmen, um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Druck möchte man sich keinen machen, der Aufstieg soll bis 2028 gelingen. "Einen Aufstieg kann man nicht planen. Natürlich haben wir eine hungrige Mannschaft, die sehr ehrgeizig ist - dennoch spielen viele Faktoren zusammen, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Nach fünf gespielten Runden, ist es unserer Ansicht nach zu früh, um über solche Themen zu sprechen", heißt es vom Verein.

Das TWL Elektra, Parndorf, Neusiedl und der FavAC reagierten nicht auf die Anfragen.

Regionalliga Mitte

Oberösterreich

Seit Jahren hoffen die LASK Amateure OÖ auf eine Rückkehr in die 2. Liga, scheiterten aber entweder an starker Konkurrenz oder eigenen Leistungsschwankungen. 2025/26 könnte es klappen, bis dato ist das Team von Andreas Wieland ungeschlagen. Der Cheftrainer meint: "Für uns steht nicht der Tabellenplatz, sondern die Entwicklung der jungen Spieler im Vordergrund, um ihnen Spielpraxis zu ermöglichen und sie Schritt für Schritt und gezielt an die erste Mannschaft heranzuführen. Dementsprechend ist der Aufstieg für uns kein Muss, sollte er gelingen, nehmen wir diesen aber natürlich gerne an."