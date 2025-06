Neue Besen kehren besser

Von langer Geschichte und großen Namen kann sich kein Klub der Welt etwas kaufen. Am besten weiß das wohl Werner Gössinger. Der heute 63-Jährige war Tormann, stand ab den 80ern zwischen den Floridsdorfer Pfosten, stieg in die 2. Liga auf und bis in die Wiener Liga hin ab.

"Mit diesen Geschichten kann man heute bei Spielern aber nicht mehr punkten", winkt er im Interview mit 90minuten ab. Nur Fußballinsider werden die bekanntesten Namen des aktuellen Kaders kennen: Marcel Holzer und Lukas Schöfl.

Holzer (26) absolvierte einige Bundesliga-Partien für den WAC und Hartberg, Schöfl (24) kickte ebenfalls beim WAC und hat 14 Einsatzminuten gegen die AS Roma in seiner Vita stehen. Am meisten Erfahrung bringt der ukrainische Winterneuzugang Oleksiy Kovtun (30) mit. Er kam vom isländischen Klub Keflavík, wo er 2022 angeheuert hatte. Kovtun war U20-Nationalspieler der Ukraine und spielte in seiner Heimat in der höchsten Spielklasse.

Sportchef Gössinger soll nun darlegen, wie es der kleine Klub aus Floridsdorf schaffte, 2022 nicht nur in die Ostliga aufzusteigen, sondern auf Anhieb Dritter, im Folgejahr Vizemeister und nun Meister zu werden.

Ein "dummer" Zufall

Lange war Erich Fach mit seiner Gebäudereinigungsfirma Obmann des Klubs. Ende 2018 musste er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen – der Klub war damals in der viertklassigen Stadtliga. Ihm folgte Stefan Singer nach, Floridsdorfer und Firmeninhaber der ARS Bauträger GesmbH. Singer wurde auch Sponsor – und erinnerte sich an Gössinger.