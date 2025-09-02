Trainerwechsel sind ein beliebtes Instrument, wenn es im Fußball nicht rund läuft. Dabei wirkt eher ein kurzfristiger Impuls. Eine Forschungsgruppe der Universität Münster stellte schon vor vielen Jahren fest, dass Trainerentlassungen statistisch keine signifikante, langfristige Wirkung haben. Auch neuere Untersuchungen bestätigen den Schluss der Forscher:

Es handelt sich eher um eine "Regression zur Mitte". Das bedeutet vereinfacht: Ein Team spielt mehrere Wochen extrem schlecht und hätte ohnehin wieder mehr gepunktet, weil das Leistungsniveau höher ist. Das soll vollkommen unabhängig von der Person am Trainerstuhl geschehen. Erklärungen, warum man einmal gut, einmal schlecht spielt, hat der eine oder andere Spieler auch nach vielen Jahren nicht.

Ex-SKN-Spieler Ahmet Muhamedbegovic etwa erklärte gegenüber 90minuten über die Abstiegssaison 2020/21: "Warum die Rückrunde so schlecht war, weiß bis heute niemand." Man könnte diesen Effekt des Zurückkehrens zum gewohnten Niveau anhand zweier Beispiele festmachen: Austria Wien und Blau-Weiß Linz.

Nichts Genaues weiß man nicht

Anhand dieser Beispiele zeigt sich gut, dass eine pauschale Aussage, dass Trainerwechsel wenig bringen, kaum zu geben ist. Die Veilchen spielten letzte Saison wirklich gut, veränderten wenig und schafften erst vergangenes Wochenende den Befreiungsschlag. Blau-Weiß Linz, mit aktuell einem Zähler, performte letzte Saison ebenfalls besser als erwartet. Den Stamm des Teams hielt man zusammen, mit Mitja Mörec folgte ein Mann auf den abgeworbenen Gerald Scheiblehner, dem man viel zutraut; gegen Salzburg gelang nun der erste Zähler der Saison.