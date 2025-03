7 Jahre Grunddurchgang: Das Auf und Ab der Klubs

Erstmals geht der SK Sturm als Spitzenreiter in eine Meistergruppe. Genauso wie in der Meistersaison fuhren die Steirer 46 Punkte in 22 Runden ein, 2022/23 waren es aber sogar noch um zwei mehr. Neben Salzburg ist Sturm der einzige Verein, der in der Bundesliga immer über dem Strich gelandet ist.