Sturm Graz: Ab jetzt gilt's

Es werden nämlich in der Meistergruppe schwere Spiele auf Sturm zukommen. Jürgen Säumel hielt nach der Partie am Sonntag treffend fest: "Wir stehen noch nicht über den Dingen." Kommunikativ wird es sowohl für den Verein als auch für das Umfeld eine Herausforderung werden, in den kommenden Wochen den richtigen Ton zu treffen.

Unruhepotenzial gibt es nämlich genug. Viele auslaufende Verträge im Kader, eine sportliche Führung, von der intern und extern nicht alle überzeugt sind, oder einen Präsidenten, der sich aktuell intensiv mit den Umstrukturierungen im ÖFB beschäftigt und die Gerüchteküche will von diesbezüglichen Ambitionen des Sturm-Bosses wissen.

"Ab jetzt gilt’s", hielt Stadionsprecher Thomas Seidl bestimmt fest. Wenn man alle Nebengeräusche ausblenden kann, die Dinge im Umfeld gut moderiert und Jürgen Säumel es weiterhin schafft, aus der Mannschaft emotional das herauszuholen, was gegen den LASK gezeigt wurde, dann gilt, was schon im Jänner galt: Sturm kann auch in dieser Saison Meister werden.

