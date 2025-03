Ausbildungsliga? Nicht für junge Österreicher!

Auch hier zeigt sich im Falle des TSV Hartberg ein Zuwachs. Gehörten in den Jahren zuvor Spieler wie Lukas Fadinger oder Michael Steinwender zumindest zum erweiterten Stamm, waren es in den letzten beiden Jahren Christoph Lang und Fabian Wilfinger, die im Prinzip zur ersten Elf gehör(t)en. Außerdem gewähren die Hartberger insgesamt mehr jungen Spielern mehr Einsatzzeit. Die Oststeirer profitieren aber auch von Leihspielern, insbesondere in der laufenden Saison, welche die Statistik nach oben schrauben. Aktuell zahlen mit Justin Omoregie, Raphael Hofer, Furkan Demir und Elias Havel deren vier auf das "Minuten-Konto" ein.

Dass junge Spieler auch eingesetzt werden, muss der Klub auch wollen. "Möglicherweise fehlt bei manchen Entscheidungsträgern in den Vereinen ein wenig das Vertrauen in die eigenen Talente", heißt es vonseiten des ÖFB. In den Ausbildungsstätten selbst muss aber auch das Richtige gemacht werden.

Christian Gratzei, seit kurzem Head of Football Operations beim LASK, ist ganz nah an den Akademien dran: "Ich sehe sehr viele Spiele, weil mein Sohn selbst in der Akademie spielt. Dort ist es so, dass sehr viele einen sehr ähnlichen Spielstil praktizieren. Die Frage ist immer: Inwieweit braucht das dann die Kampfmannschaft oben raus und was bringt der Spieler dann mit?" Es sei da und dort dann einfacher, dass der Verein auf jemanden von außen zurückgreift.

Der Beste sein wollen

Sturm Graz' Michael Parensen ist zwar noch nicht so lange da, hat sich aber bereits ein erstes Bild gemacht. Er meint: "Durch internationale Transfers werden Talente möglicherweise in ihrer Weiterentwicklung ein wenig gehemmt." Damit spricht er auch schon die Gründe bei seinem eigenen Klub an. Denn sein Vorgänger Andreas Schicker hat dieses Modell in seiner Zeit in Graz erfolgreich etabliert und Sturm durch Transfers, zum Leidwesen junger Österreicher, einen Millionenregen beschert.